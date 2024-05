''In qualche modo ti trovo'': Andreas Muller infuriato per il messaggio dell'hater che mette in mezzo le gemelline, chiede aiuto a Le Iene

Il ballerino 27enne sbotta: accusato di stare con Veronica Peparini solo per gossip

“Ancora lasciamo l'accesso su Instagram a cani e porci che istigano all’odio”

Non può lasciar perdere. Andreas Muller sbotta nuovamente, è infuriato per il messaggio dell’hater che mette in mezzo le gemelline Penelope e Ginevra. Viene accusato di stare con Veronica Peparini, 53 anni, e di aver messo al mondo le figlie solo per gossip. “In qualche modo ti trovo”, sottolinea. E chiede aiuto a Le Iene, che spesso hanno scovato i leoni da tastiera di personaggi famosi.

Il ballerino 27enne pubblica alcuni commenti che gli sono arrivati e che lo fanno imbufalire. In uno si legge: “Ma fatemi il piacere ridicoli…. Lei quasi 60 anni ormai sull'orlo del tramonto non se lo ca*ava più nessuno, lui gay represso a Roma lo sanno pure i muri, giustamente disoccupato per guadagnare qualche spicciolo si sono inventati questa finta relazione hanno fatto pure un figlio così campano con le invitate alle trasmissioni televisive, soprattutto quelle di Mediaset”. E ancora: “La coppia più fake di Italia, stanno insieme solo per gossip”.

Andreas è una furia e sottolinea: “Hai caga*o fuori dal vaso fratè…. In qualche modo ti trovo. Vogliamo andare a cercare i leoni di questi commenti e vediamo se ci ripetono le stesse cose in faccia?”. Lo domanda a Le Iene.

Muller aggiunge: “Grandi progressi nel 2024 e ancora lasciamo l'accesso su Instagram a cani e porci che istigano all’odio. Ma voi lo sapete quante persone potete ferire? […] Ognuno con una storia diversa, ognuno con le proprie insicurezze e voi senza farvi il minimo scrupolo sfogate veramente tutta la vostra cattiveria senza senso e senza informazioni reali su chiunque vogliate, dalla persona famosa e quella che ha appena aperto un profilo per farsi conoscere. Siete assurdi e non vi preoccupate minimamente se il giorno dopo che avete lanciato parole e spade su qualcuno, quella persona possa soffrire o addirittura fare qualcosa di grave”.