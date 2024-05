''Non conosco nessuno che non abbia tradito o non sia stato tradito, me compresa'': Paola Barale parla di relazioni e fa una rivelazione spiazzante

L’attrice 57enne è attualmente in teatro a Roma con ‘Trisi di cuori’

Con ‘Vanity Fair’ ha parlato di amore e di tradimenti

Ha anche affermato di non escludere di poter stare con due uomini contemporaneamente

Paola Barale ha parlato di relazioni sentimentali con ‘Vanity Fair’, spiegando di essere un po’ disillusa e arrivando a riflettere sulla possibilità di stare con due uomini contemporaneamente.

Attualmente in scena al Teatro Golden a Roma con lo spettacolo teatrale ‘Tris di cuori’, l’attrice 57enne ha esordito: “Purtroppo non conoscono nessuno, me compresa, che non abbia subito tradimenti o che non abbia tradito. Nella mia mente resta solo il rapporto tra i miei genitori, insieme da 60 anni. Io, però, non li ho mai visti litigare. Il loro è sempre stato un rapporto rispettoso, ma d’altri tempi”.

Paola Barale, 57 anni, ha parlato di amore e relazioni sentimentali oggi

“Una volta quando si rompevano le cose, si tentava di aggiustarle. Oggi si buttano. Ma attenzione: restare insieme a ogni costo è sbagliato. Quando due persone non hanno più niente da dirsi, devono avere la possibilità di lasciarsi”, ha sottolineato.

“Un rapporto va costruito ogni giorno. Io quelli che si sposano e dicono ‘il matrimonio è la fine del rapporto’ non li capisco. Non è mica una condanna. Un rapporto deve essere un valore aggiunto, deve insegnarti qualcosa, deve esserci uno scambio, un confronto, non uno scontro. E richiede tanta, tanta fatica. Non puoi pretendere che vada avanti da solo”, ha continuato.

“A me è capitato di essere corteggiata, e dopo di vedere sparire l’entusiasmo. Ma una relazione non la puoi abbandonare, non la puoi dare per scontato. Succede che ci si abitua, e spesso se ci sono i figli si resta. Io sono sempre andata via. E, forse alla luce del mio passato, adesso sto valutando l’idea dei due uomini (ride, ndr)”, ha poi detto.

L'attrice ufficialmente è single, ma si gode comunque la vita

Quindi Paola, che tra il 1998 e il 2002 è stata sposata con Gianni Sperti, ha spiegato meglio: “Non sto parlando di tradimenti, quelli sono molto squallidi, e io col tempo ho imparato il valore della lealtà, della trasparenza, il potere di dire ‘sono interessata ad altro, provo attrazione per un altro’. Se è la verità, perché nasconderla?”.

“Più nascondi, più dici bugie. E più dici bugie, più crei un muro. Sto quindi parlando di avere un rapporto sincero. In passato preferivo l’esclusività, ma oggi credo che riuscire ad avere due situazioni in contemporanea voglia dire avere dei rapporti onesti e molto elevati. Finora non mi è mai capitato, ma non lo escludo”, ha concluso.