''Forse organizzerò un casting per trovargli una fidanzata'': Sonia Bruganelli sarebbe felice che l'ex marito Paolo Bonolis ritrovasse l'amore con un’altra

Sonia Bruganelli non si fa problemi. Sarebbe felice che l’ex marito Paolo Bonolis ritrovasse l’amore con un’altra. A Confidenze, che regala la cover del settimanale alla 50enne, rivela, ironica e pungente come al solito: “Forse organizzerò un casting per trovargli una fidanzata”.

La produttrice e opinionista dell’Isola dei Famosi, separata da un anno, col presentatore 62enne ha conservato un rapporto ottimo e speciale, anche per il bene dei loro tre figli. Non è finita male, dopo quasi 26 anni d’amore. Con grande civiltà i due proseguono anche a lavorare insieme. Stima e un infinito affetto reciproco fanno sì che tutto fili liscio.

“Serve l’intelligenza per capire che quello che conta sono i rapporti tra le persone. E che gli affetti restano. Non puoi volere il male di qualcuno solo perché ha smesso di amarti. E non bisogna rovinare i ricordi belli”, sottolinea la Bruganelli. La decisione di andare ognuno per la sua strada l'ha presa lei, il conduttore l'ha 'subita' e accettata. Come ha chiarito più volte.

Molto vicina, così si racconta, ad Angelo Madonia, tra i danzatori professionisti di Ballando con le Stelle, anche in Spagna, non commenta i gossip sulla sua vita sentimentale ora che è ufficialmente single. Ma su un possibile nuovo amore di Paolo, divertita dice: “Sarei felice per lui. Anzi, forse organizzerò un casting per trovargli una fidanzata”.

Bonolis, però, al momento non sembra concorde nello scovare una nuova donna. Al Corriere della Sera recentemente ha detto: “Ora sto benissimo così. Sono pieno di amici, ho cinque figli, due nipoti e una terza che nascerà a luglio. Se capita, capiterà. E se non capita, come si dice a Roma, ciccia”.