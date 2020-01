Ilary Blasi non vuole proprio il quarto figlio: 'Francesco lo facesse con un’altra'

Ilary Blasi torna da ospite da Fabio Fazio a “Che tempo che fa”. Il conduttore l’accoglie a braccia aperta ed esordisce: “Oggi annunci il quarto figlio!”. La bionda 38enne, però, non ci pensa proprio a rimanere incinta. Non lo vuole. Smentisce il marito Francesco Totti, che recentemente aveva detto di essere quasi riuscito a convincerla sulla nuova gravidanza e dice: “Se Francesco davvero lo vuole, lo facesse con un’altra”.

"Ho finito gli ovuli… Li ho persi”, replica divertita Ilary Blasi a Fazio in tv, su Rai2. Poi, riferendosi alle parole dell’ex capitano della Roma, aggiunge: “Francesco dce tante cose ma poi decido io. Tre è il giusto compromesso, è anche un bel numero. Se Francesco lo vuole davvero, lo facesse con un’altra”.

Non vuole proprio il quarto figlio. Ilary Blasi è categorica. A “Che tempo che fa" annunciò di aspettare il suo primo bebè, Cristian, che oggi ha 14 anni. “E' per questo che me ne sono andata… Perché ero incinta…", ricorda. Fabio Fazio divertito replica: “Io non c'entravo niente, voglio precisarlo”.

Ilary spiega quanto sia ‘ingombrante’ stare con un uomo famoso quanto Totti, un’icona del calcio e dello sport in generale. “E’ umiliante stare con uno come Francesco Totti. Non vieni calcolata, sei inesistente. C'è di peggio, ma me ne sono fatta una ragione”, sottolinea con il sorriso sulle labbra.

La Blasi in televisione conferma pure il desiderio di recitare in una pellicola per il grande schermo, come confessato intervistata tempo fa da TV Sorrisi e Canzoni. La bionda però rimarca il suo grande problema e lo fa parlando con l’accento della Capitale: “Nun me se filano, non me lo propongono e il problema è risolto”. La sua schiettezza conquista e sui social arrivato tanti complimenti per lei.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/1/2020.