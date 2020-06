Ilary Blasi, primo bikini dell’estate 2020 a Monte Carlo: con Totti e gli amici nel Principato

Ilary Blasi regala il primo bikini della sua estate 2020. La conduttrice 39enne è volata a Monte Carlo. Con il marito Francesco Totti e alcuni amici si rilassa nel Principato di Monaco. Finito il lungo lockdown che l’ha costretta in casa a Roma con la sua famiglia, ora finalmente di parte: iniziano le vacanze lussuose per la bella stagione, ormai entrata quasi nel pieno. La coppia però non sceglie l’Italia.

Ilary si fa vedere dai follower con indosso un due pezzi azzurro-verde, capelli raccolti in una lunga coda e sguardo coperto da occhiali molto trendy. Sorseggia una bevanda seduta al tavolo dello stabilimento con lue gambe accavallate: è in pieno relax, felice di essere al mare. La quarantena non le ha regalato chili in più: è in magnifica forma.

Maliziosa, intrigante, bella, Ilary Blasi a Monte Carlo si diverte un mondo. Alloggia all'Hotel Hermitage, uno dei più costosi del luogo: non si fa mancare nulla. E' euforica e anche Totti non è certo da meno.

L’ex giallorosso 43enne nelle sue IG Stories condivide alcune foto insieme alla moglie e agli amici, poi si lascia ammirare steso sul lettino in costume, con il fisico atletico tutto muscoli, nonostante non stia più sul campo a giocare a pallone. Pure lui, continuando ad allenarsi anche tra le quattro mura della sua villa, è riuscito a mantenere il fisico al top.

