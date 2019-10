Ilary Blasi e Teo Mammucari, è polemica per l'assenza alla puntata de Le Iene dedicata a Nadia Toffa

Le Iene omaggiano Nadia Toffa. Sono tantissimi i volti che popolano lo studio televisivo per ricordare la conduttrice scomparsa a soli 40 anni lo scorso agosto. Tra i tanti, però, mancano alcune presenze importanti. Ed è subito polemica per la loro assenza. Ilary Blasi non c’è, come pure Teo Mammucari. I due sono stati alla conduzione del programma per diversi anni fino al 2018.

Il popolo del web non perdona. Per moltissimi è inconcepibile la loro assenza. Bucano la storica reunion de Le Iene nella puntata dedicata a Nadia Toffa anche Luca Argentero e Miriam Leone, stelle del programma nel 2011 e nel 2016. Tutti sono nel filmato iniziale, quello in cui si vedono i tanti personaggi che hanno popolato la trasmissione nelle 23 stagioni di messa in onda che si preparano, indossando la ‘divisa d’ordinanza’ da ‘iena’. La scritta in sovraimpressione recita: “Nadia stiamo arrivando”. Ma poi tra la folla in diretta tv di loro non c’è traccia.

La polemica monta in un istante. Ilary Blasi e Teo Mammucari non spiegano la loro scelta, ma è probabile sia dovuta a impegni di lavoro inderogabili e a rischio penale in caso di forfait. La moglie di Francesco Totti nelle sue IG Stories fa vedere ai fan che è volata in Inghilterra, a Londra. Al timone di Eurogames con Alvin, è possibile sia nel Regno Unito per qualcosa inerente allo show.

Teo Mammucari è impegnato con le registrazioni di Tu sì que vales a Roma. Forse anche il conduttore non è potuto essere presente nello studio de Le Iene a Milano. C’è anche la tournée teatrale con il suo spettacolo a giustificare l’assenza.

Impegni professionali pure per Luca Argentero, che si divide tra la promozione del film in cui interpreta Leonardo Da Vinci e il set. Lo stesso vale per Miriam Leone. L’attrice è l’unica che con un post giustifica la sua assenza.

“Cara Nadia questa sera non ho potuto partecipare fisicamente (mi trovo sul set a chilometri di distanza) a questo saluto che dimostra quanto amore hai seminato nella tua vita, ma anche io, da qui, ti penso e ti abbraccio. Sarai sempre nei nostri cuori”, scrive la 34enne.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/10/2019.