Isola dei Famosi 2021, ufficiale: Massimiliano Rosolino è l’inviato

Massimiliano Rosolino è l’inviato dell’Isola dei Famosi 2021 che prenderà il via il prossimo giovedì 11 marzo in prima serata su Canale 5. E’ ufficiale, dopo tante indiscrezioni, ecco svelato finalmente il nome. Il campione di nuoto campano 42enne in Honduras guiderà i naufraghi della quindicesima edizione del reality.

Prima erano spuntati i nomi di Elenoire Casalegno, Tommaso Zorzi, Aurora Ramazzotti. Nessuno di loro approda alla ‘corte’ di Ilary Blasi, per la prima volta al timone dell’Isola. La conduttrice 39enne avrà al suo fianco il biondo Massimiliano, atleta tutto muscoli e simpatia, sposato con la ballerina Natalia Titova, con cui ha avuto Sofia Nicole, 9 anni, e Vittoria Sidney, 8.

Rosolino ha già una certa esperienza in tv. Il campione olimpico nel 2003 ha partecipato come concorrente a Ballando con le Stelle, nel 2013 ha vinto la seconda edizione di Pechino Express in coppia con Marco Maddaloni e due anni fa ha esordito come conduttore sul La7 nel programma Un dolce da maestro. Ora debutterà da inviato all’Isola dei Famosi 2021. Ufficializzato pure il primo concorrente, lo youtuber Awed, vero nome Simone Paciello, classe 1996. Per lui si tratterà della sua prima esperienza televisiva. In passato il ragazzo è stato legato all’attrice Ludovica Bizzaglia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/2/2021.