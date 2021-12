Ivan Gonzalez ha un problema intimo: 'Quando vado con una donna…’

Ivan Gonzalez, il bellissimo spagnolo visto sulla tv italiana sia a ‘Temptation Island Vip’ (nei panni di tentatore) sia al ‘Grande Fratello Vip’, ha rivelato di avere un problema con la sfera intima. Ogni volta che ha dei rapporti sessuali con una donna il suo corpo reagisce in maniera molto strana. Parlando con Mtma ha raccontato: “Tutte le volte che vado con una donna lo scoprono anche gli altri perché faccio cose particolari. Ogni volta che lo faccio, poi il giorno dopo mi sento male. Mi prudono tutte le parti del mio corpo e scrivo alla ragazza con cui sono stato per sapere se a lei va tutto bene”.

“Consulto il mio medico e mi faccio un film che esiste solo nella mia testa. Non sono soltanto io, il mio amico Rafa Mora è come me, facciamo cose simili”, ha aggiunto il 31enne di Siviglia. A quanto pare si tratta di un’ipocondria che condiziona anche altre sfere della sua vita.

“Mi insapono le mani dalle 15 alle 20 volte al giorno. Ogni volta che faccio una serie di pesi vado poi a lavarmi le mani. Chi si allena con me dice che non sono a posto con la testa. Però non riesco a non farlo. Pensate che mi pulisco attentamente anche l’interno tra le dita e le unghie per disinfettarle”, ha concluso.

