Un look un po’ nostalgico in onore degli anni ’90: Jennifer Lopez si è presentata con un total look jeans ad una proiezione speciale di ‘Hustlers’, il suo ultimo film, di cui oltre che attrice è anche produttrice, a New York. L’interprete e cantante, che proprio quest’estate ha compiuto 50 anni, ha indossato un corsetto jeans, un pantalone jeans e una giacca, anche questa jeans. Ci mancava che anche le scarpe fossero fatte in denim (ma per fortuna non lo erano…).

Fotografatissima, JLo ha fatto alzare più di qualche sopracciglio con il look scelto per l’occasione. Ma lei, che nonostante il mezzo secolo di vita (le candeline le ha spente il 24 luglio) resta una delle donne più belle dello showbiz mondiale, può permettersi questo ed altro. E infatti è riuscita a brillare anche così.

Scritto da: la Redazione il 11/9/2019.