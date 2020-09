Non respirava bene e, un po’ come successo a Michael Jackson, il suo naso stava pian piano “cadendo”. Così Jessica Alves, conosciuta fino ad un anno fa come Rodrigo il Ken umano, ha deciso di sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgo. Si è trattato della dodicesima rinoplastica. E’ andata fino in Turchia, dove c’è uno dei suoi medici di fiducia. “E’ passata una settimana dal mio intervento a Istanbul. Mi sento benissimo, ho fatto una rinoplastica, ora posso respirare un po’ meglio”, ha spiegato su Instagram pubblicando una serie di immagini scattate dopo l’operazione.

Certo la situazione era molto complessa e i dottori hanno dovuto prendere della cartilagine dal corpo di Jessica per poter aggiungere del materiale che sostenesse le strutture del naso. “Hanno usato della cartilagine prelevata dal mio orecchio”, ha fatto sapere la brasiliana.

Ma nella stessa occasione, approfittando dell’anestesia, sono stati eseguiti anche altri ritocchi, più o meno invasivi. “Mi hanno fatto anche una liposuzione sotto la mascella, è venuta bene. Poi mi hanno chiuso il buco che avevo sul mento. L’operazione principale però è stata ai miei piedi e alle mie gambe. Mi hanno fatto una liposuzione e hanno rimosso la maggior parte del silicone. Le mie gambe stanno migliorando, ma sono ancora molto gonfie e tumefatte, devo tenere sempre le calze”, ha continuato.

Infine una “pompatina” anche al labbro superiore. “Poi il medico ha modellato anche il labbro, lo adoro”, ha concluso la 37enne.

Jessica è stata più volte ospite dei programmi di Barbara D’Urso in Italia. Qui ha imparato a farsi conoscere dal pubblico televisivo italiano e ha stretto amicizia anche con diversi vip di casa nostra, come per esempio Francesca Cipriani.

Scritto da: la Redazione il 18/9/2020.