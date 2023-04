Le star americane John Legend e Chrissy Teigen a Venezia con la figlia appena nata per Pasqua: foto

La bimba è venuta al mondo il 13 gennaio scorso: si chiama Esti Maxime

Per la coppia è il quarto bebè dopo Luna, Miles e Jack, perso nel 2020 dopo un aborto spontaneo

Chrissy Teigen e John Legend per trascorrere la Pasqua hanno scelto l’Italia, per la precisione Venezia. Le due star americane sono arrivate nel Bel Paese insieme ai loro bimbi. Hanno portato con loro, oltre a Luna Simone, 6 anni, e Miles Theodore, 4, anche la figlia appena nata. Sul social la modella 37enne e il cantante 44enne, sposati dal 2013, condividono alcune foto della loro vacanza in famiglia.

Le star americane John Legend e Chrissy Teigen a Venezia con la figlia appena nata per Pasqua

Esti Maxime, questo il nome della bimba, è nata il 13 gennaio scorso. Si tratta del quarto bebè della coppia. Chrissy a ottobre del 2020 ha perso il terzogenito Jack, dopo un parziale distacco della placenta.

La Teigen in uno straziante post aveva raccontato il suo doloroso aborto spontaneo. Ricoverata al Cedars Sinai Center di Los Angeles, aveva subito la grave perdita. “Non siamo mai stati in grado di fermare l’emorragia e dare al nostro bambino i liquidi di cui aveva bisogno, nonostante borse e sacchetti di trasfusioni di sangue. Semplicemente non è stato abbastanza”, aveva scritto su Instagram. E aveva aggiunto: “Per qualche ragione, avevamo iniziato a chiamare questo piccoletto nella mia pancia Jack. Quindi sarà sempre Jack per noi. Jack ha lavorato così duramente per far parte della nostra piccola famiglia, e lo sarà, per sempre”. Poi, rivolgendosi al bimbo mai nato, aveva espresso tutto il suo dramma: “Mi dispiace che non siamo riusciti a darti la casa di cui avevi bisogno per sopravvivere. Ti ameremo per sempre”.

La modella 37enne e il cantante 44enne con la piccola e gli altri due figli, Luna Simone, 6 anni, e Miles Theodore, 4

Ora Chrissy sorride accanto al marito e ai tre figlioletti. A Venezia si godono ore di relax immersi nei monumenti di una città meravigliosa e stupefacente: unica al mondo. Per avere l’ultimogenita la coppia ha fatto ricorso alla fecondazione in vitro. Ad agosto scorso era arrivato l’annuncio della dolce attesa: “Gli ultimi anni sono stati un concentrato di emozioni, ma la gioia ha riempito di nuovo la nostra casa e il nostro cuore. Dopo un miliardo di punture (nella gamba, ultimamente, come potete vedere!) abbiamo un altro bebè in arrivo. E’ stato difficile mantenere il segreto per così tanto tempo”.