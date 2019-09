Uno degli ultimi red carpet del Festival di Venezia ha visto calcare la passerella anche Edoardo Stoppa e Juliana Moreira, una delle coppie più amate della tv italiana. Sempre gentili e sorridenti, l’inviato di ‘Striscia la Notizia’ e la showgirl brasiliana sono apparsi molto fashion in Laguna e sono stati fotografatissimi dai tanti reporter presenti sul tappeto rosso.

Lasciati a casa per una sera i due figli, Lua Sophie, 8 anni, e Sol Gabriel, 2, i due si sono goduti i riflettori della celebrità e il fascino della città più romantica del mondo. Edoardo, 49 anni, e Juliana, 37, hanno attirato l’attenzione anche per i loro look coordinati. Lei ha scelto un vestito lungo blu di tulle ricamato con quadrati di rafia, firmato da Peter Langner, mentre lui un completo tre pezzi di qualche tonalità più chiara, ma invece della camicia ha optato per una più casual maglietta nera.

Non è di certo bastata qualche goccia di pioggia per spegnere l’entusiasmo della vulcanica bellezza brasiliana. Condividendo una foto dalla Laguna, la Moreira ha scritto sul suo profilo Instagram: “Grazie al mio amore che è sempre romantico e speciale”.

Scritto da: la Redazione il 9/9/2019.