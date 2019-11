Juliana Moreira cade nel tranello de Le Iene. La brasiliana è vittima di uno scherzo crudele, Gabri Gabra, con la complicità del marito Edoardo Stoppa, la fa impazzire di gelosia, al punto che la showgirl sfiora la rissa con la sensuale pretendente, colpevole di volerle portare via l’uomo che ama, padre dei suoi figli.

Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa sono felici e innamorati. La 37enne, che pratica il muay thai, però è molto gelosa del marito e non permette a nessuna donna di avvicinarlo. Le Iene fanno incontrare in palestra alla coppia Vanessa Villa, bionda campionessa di arti marziali e fotomodella. La ragazza è provocante con la tuta aderente addosso e, nel tenere una lezione all’inviato di Striscia la Notizia, scatena l’istinto primordiale della mora che si imbestialisce.

Tra Juliana e Vanessa è scontro. La Moreira se la prende anche con il marito. “E’ una zocco*a”, dice. E ancora: “Fa la coglio*a, le piace strusciarsi”. La lezione finisce, con molto disappunto della brasiliana. I due tornano poi a casa e si rilassano sul divano, ma, mentre guardano la tv, ricevono una chiamata da un numero sconosciuto: Vanessa desidera incontrare Stoppa per un ‘allenamento’ particolare in un hotel di Milano. Juliana è scandalizzata, la karatèka però insiste. "Oh bella, io sono sua moglie. L'altra volta non ci siamo salutate…”, dice la showgirl imbestialita.

Vanessa la provoca: "Tu sei quella che ha fatto ieri la scenata isterica?". Juliana replica e le lancia una sfida: "Vieni domani a mezzogiorno e mezza in palestra e ti faccio vedere cos'è una scenata isterica. Se riesci ad uscire dal ring in forma, puoi portare mio marito a pranzo e pagare anche per lui, visto che sei così forte. Porta anche il paradenti, mi raccomando”.

Edoardo Stoppa è nei guai. Juliana Moreira lo accusa di aver dato corda alla sportiva, lui prova a difendersi, ma la moglie non sente ragioni. La mattina dopo tutto sembra essersi aggiustato, a rompere l’equilibrio ci pensa un messaggio di Vanessa: "Ciao Edo, sono arrivata a Milano...ci riusciamo a vedere?".

La bionda poi lo chiama e gli propone anche una collaborazione in tv. Stoppa, data la sua insistenza, non riesce a dirle di no. Interviene Juliana, sempre più rabbuiata dalla situazione: "Vanessa, ti conviene fare altri nomi. Ok? Stai esagerando… Cancella il numero di Edo e vai a caga*e, cretina".

La Moreira prova a calmarsi ma, arrivata in ufficio, riceve una chiamata dal manager di Vanessa che chiede un appuntamento. Juliana è al limite, quando vede arrivate Vanessa e l’uomo, fissa la rivale in amore in cagnesco. L’incontro finisce quasi in rissa. Non è ancora finita. Una volta in palestra con il marito, la mora è ormai convinta che Vanessa abbia capito la lezione e non si presenti per combattere contro di lei. Non è così.

Vanessa arriva e inquadra la Moreira minacciosa. Juliana è pronta a lottare. Parte la zuffa. Edoardo Stoppa separa le due ragazze e si prende due calci in testa. Juliana vuole combattere fino alla fine, ma è arrivata l’ora di dire la verità. E’ solo uno scherzo de Le Iene, Juliana può dormire sonni tranquilli, il marito ha occhi solo per lei.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/11/2019.