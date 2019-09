In molti hanno in messo in dubbio l'autenticità della loro storia d'amore, nata sotto i riflettori della scorsa edizione del "Grande Fratello", ma dopo quattro mesi insieme Kikò Nalli, 49 anni, e Ambra Lombardo, 33, si amano alla follia. L'ex marito di Tina Cipollari ora rivela anche come la fidanzata sia riuscita a instaurare un bellissimo rapporto con i suoi tre figli: Francesco, Gianluca e Mattias, avuti dall'opinionista di "Uomini e Donne".

"Ambra ha messo i miei figli al primo posto sin da subito - ha dichiarato Kikò Nalli intervistato dal settimanale Lei - Anche perché lei è professoressa di lettere perciò ci sa fare con i ragazzi. Anzi, le dirò che ultimamente erano anni che non andavo alle giostre e invece lei ha preso i miei figli, quelli più piccoli, e ha fatto divertire pure me". "Poi gli ha raccontato anche delle favole, delle storie interessanti, degli aneddoti su Ulisse. Questi racconti ai ragazzi rimangono impressi. Restano imbambolati, perché loro sono attratti dalla storia", ha proseguito l'hairstylist.

"Ambra è quasi una geisha. È fantastica, mi riempie davvero di serenità. Quello che a me serviva. Mi dà tranquillità stare con lei", ha poi fatto sapere l'ex gieffino.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 3/9/2019.