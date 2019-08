Kim Kardashian posa con tutti e quattro i suoi figli alle Bahamas, in spiaggia. L’intera generazione sta accanto alla mamma nella foto condivisa: ci sono North, 6 anni, Saint, 3, Chicago, 1 anno, e l’ultimo nato, Psalm, 3 mesi. La regina dei reality indossa un costume intero argentato, lo stesso che portano le due femminucce.

La 38enne è serena, i suoi quattro figli sono il suo bene più prezioso. Con Kanye West ha sempre desiderato una famiglia numerosa e il suo sogno si è avverato. Kim Kardashian non vuole fermarsi qui, desidera allargarla ancora. Il marito ne vorrebbe addirittura sette di pargoli.

Dopo due gravidanze difficili, Kim Kardashian si è affidata alla maternità surrogata, in accordo con il rapper, così ha messo al mondo Chicago e Psalm. Ora, a pochi mesi dall’arrivo dell’ultimogenito, ecco arrivare sul social la prima foto che immortala la star insieme ai tutti e quattro i figli durante una vacanza in un luogo paradisiaco, dove la sabbia è accecante per quanto è bianca.

Con l’arrivo di Psalm North è felice. “Mi diceva sempre: ‘Mamma abbiamo bisogno di un altro fratello maschio così Saint mi lascerà in pace e le femmine potranno stare da un lato della casa e i maschi dall’altro’”, ha svelato Kim Kardashian, che con le sue sorelle Kim, Khloé e Kylie si è già affrettata a trasformare i nomi dei bimbi in marchi, registrandoli: i guadagni che potrebbero così arrivare in futuro sono già in cassaforte.

