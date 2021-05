Laetitia Casta mamma per la quarta volta: ecco come si chiama il figlio

Laetitia Casta ha partorito. L’attrice e modella francese è mamma per la quarta volta: è nato il suo primo bebè frutto dell’amore con il marito Louis Garrel. Il figlio ha un nome particolare: ecco come si chiama..

Laetitia Casta, già madre Sahteene Sednaoui, 19 anni, nata dalla relazione con Stéphane Sednaoui, e Atena e Orlando, di 11 e 14 anni, avuti dall'attore italiano Stefano Accorsi, ha messo al mondo il piccolo lo scorso marzo, la notizia della nascita del suo quarto figlio, però, è diventata ufficiale solo adesso: il bambino si chiama Azel.

La bella 43enne e il marito hanno scelto di chiamare il bimbo Azel per un motivo preciso, come spiegato dall’attrice alla rivista Public: “Il suo nome non è stato scelto a caso deriva infatti da una parola ebraica che significa nobile”.

La Casta e Garrel, attore e regista, tra i protagonisti del film di Woody Allen Rifkin's Festival, legati dal 2014, si sono sposati nel 2017. Anche Louis era già padre: nel 2009 ha adottato una bambina di origine senegalese di nome Oumy insieme all'ex compagna Valeria Bruni Tedeschi. Di lui Laetitia in passato ha detto: “Amo la goffaggine di Louis, la sua vivacità, il suo ardore, la sua intelligenza. È divertente. Con lui non mi annoio”.

