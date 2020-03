Lara Zorzetto, pancione di 16 settimane in primo piano

Lara Zorzetto mostra il suo pancione di 16 settimane sul social. L’ex protagonista di Temptation Island 2018 con Michael Di Giorgio si regala la prova costume e fa vedere ai fan le sue curve da futura mamma. La bionda aspetta il suo primo figlio dal compagno Mattia Monaci, come annunciato qualche giorno fa sul suo account Instagram.

“Eccola la fotina che mi chiedete tanto ragazze .. E’ la pancina. Cresce:16 settimane. Ps: mi ero anche appena fatta un super piatto di pasta ahahaha”, scrive Lara Zorzetto sul social.

La stilista e imprenditrice 28enne indossa un costume intero celeste in tessuto morbido, sottolinea che non vede l’ora di poterlo indossare in estate al mare. E’ incinta ed entusiasta. Non conosce ancora il sesso del bebè. Sempre sul social spiega: “Maschio o femmina? Ancora non lo sappiamo… Leggo tanti vostri messaggi che mi dite in base alla pancia si può capire.. A me basta che sia sana/o… Ma noi fantastichiamo!”.

Presto traslocherà con il compagno, anche questo lo svela ai fan: “La mia idea prima di sapere di essere incinta era quella di semplicemente spostarmi in in altra casa più grande per stare comodi (qua siamo in 40 mq)…poi ho saputo che ero incinta ma ormai il contratto lo avevo firmato! Quindi ora siamo all’opera per cercare casa anche a riscatto così da poter entrare il prima possibile…così possiamo finalmente dire: casa nostra”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/3/2020.