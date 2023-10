Lorenzo Licitra parla del coming out in famiglia dopo l'ufficializzazione dell'amore con Gabriele Rossi: le sue parole

Il 32enne è legato all’attore, ballerino e coreografo 35enne da quasi 4 anni

In passato ha avuto una relazione tossica, ora è sereno accanto al compagno

Lorenzo Licitra è felice con Gabriele Rossi nella sua vita. Il 32enne, tra i protagonisti di Tale e Quale Show, è legato all’attore, ballerino e coreografo 35enne da quasi 4 anni. Il cantante parla del coming out in famiglia dopo l’ufficializzazione dell’amore con l’ex gieffino vip. A Vanity Fair racconta tutto.

Il vincitore di X Factor 2017 svela di aver avuto una relazione tossica in passato: “Purtroppo sì. Sono dei vincoli mentali in cui a volte ci nascondiamo pur di giustificare certe mancanze e manifestare la voglia di avere cose che sono lontane da noi. Un po' di anni fa. Quella relazione mi ha portato, però, a intraprendere un percorso personale che mi è stato di grande aiuto per le relazioni future”.

La libertà per lui è stata una conquista. “Per molto tempo mi sono precluso io stesso tante cose che erano normali e naturali. Ho passato anni a cercare di risolvere i miei problemi sentimentali perdendo di vista quello che avevo intorno”, racconta Lorenzo. E aggiunge: “In processi come questo sono importantissime le persone che hai accanto, visto che è fondamentale vivere la tua vita e il tuo orientamento sessuale rispettando sia te che l'altro. La persona che ho vicino mi ha facilitato molto in questo. Anche a livello famigliare”.

Licitra parla quindi della sua famiglia e dell’incontro con loro dopo il coming out: “Qualche anno fa con i miei genitori abbiamo avuto un bellissimo momento tutti insieme in cui abbiamo parlato e abbattuto qualsiasi tabù. Certe volte ci costruiamo dei castelli in testa che aspettano solo di essere abbattuti”. Oggi si sente “sereno e libero di sentirmi amato e di amare come voglio”.

Licitra e Rossi evitano quasi sempre di posare insieme ai photocall degli eventi a cui partecipano, spiega il motivo: “Ho cercato da sempre di mantenere il privato riservato, anche se non ci sono troppo riuscito. Credo che al pubblico interessi più la musica che tutto questo anche se, evidentemente, il risvolto del gossip spesso ha la meglio. Tornando alle foto, non vivo benissimo le paparazzate. Il primissimo periodo in cui vivevo a Milano ci siamo trovati tantissimi fotografi sotto casa per scattarci delle foto insieme, e a me sarebbe tanto piaciuto dire loro: ‘Ok, però non avete trovato mica il Santo Graal’. Col tempo ci si fa l'abitudine, ma se possiamo evitare evitiamo. Ma solo per non far parlare gli altri inutilmente”.