Ludovica Frasca si sposa: 'Ho detto di sì'

Ludovica Frasca si sposa, lo annuncia sul suo profilo social condividendo con i fan una foto in cui posa in coppia con l’imprenditore americano Franck Faricy. "Ah, ci siamo dimenticati di dirvi una cosa riguardo ieri sera! Ho detto sì”, scrive la bella ex velina di Striscia la Notizia. Mostra anche l’anello di fidanzamento: un solitario da mille e una notte.

Ludovica è pronta alle nozze con l’uomo a cui è legata da un anno. I due si sono scambiati il primo bacio proprio nel giorno di San Valentino, festa degli innamorati, a New York. Lo ricorda lei stessa sempre via Instagram. Posta uno scatto che la raffigura insieme a Franck, sono entrambi nudi davanti a una finestra, e svela: “Un anno fa, a San Valentino, ci siamo baciati per la prima volta in questo posto, in questo hotel. Ricordo tutto di quel giorno. Un anno dopo eccoci qui. Non posso credere che tu mi abbia portato di nuovo qui. Ti amo oltre misura, parole, concetti”.

Faricy le ha fatto la proposta di matrimonio proprio in occasione del loro primo anniversario, celebrato nella Grande Mela, dove sono stati per sole 48 ore, poi sono tornati in Florida, dove convivono felicemente già da un po’

La Frasca è uscita allo scoperto con il suo nuovo amore a marzo 2020: la bella 28enne con il fondatore e amministratore delegato di XGen, un’azienda che si occupa di intelligenza artificiale, vive un sentimento romantico e speciale, al punto da volere fortemente i fiori d’arancio. Luca Bizzarri, con cui si è detta addio nel 2017 dopo un lungo legame, è ormai solo un lontano ricordo, Ludovica ha trovato la sua felicità.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/2/2021.