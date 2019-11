Ha 61 anni, ma la grinta di una ragazzina. Il fisico di Madonna però, come è normale che sia, non è più quello di vent’anni fa. Stavolta la cantante non ha potuto dire di no ai medici dopo che le è stato ordinato di annullare tre concerti a cui teneva moltissimo. La Regina del Pop ha così annunciato che salterà le date del suo tour di Boston, che si sarebbero dovute tenere tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, a causa di dolori fisici davvero intensi.

“Per favore perdonate questa inattesa novità. Esibirmi ogni sera mi porta grande gioia e cancellare qualche show è per me una punizione, ma il dolore che provo in questo momento è troppo forte e devo riposarmi e seguire gli ordini dei medici in modo da poter tornare più forte di prima e continuare il viaggio di Madame X con tutti voi”, ha fatto sapere in un comunicato.

Ma cosa è successo? Come sempre la cantante ama mettere su degli spettacoli che prevedono coreografie colossali. E lei sul palco si scatena ogni volta. Complice l’età, qualche giorno fa si è fatta molto male al ginocchio, tanto da essere costretta a fare quotidianamente bagni nell’acqua ghiacciata.

Lo ha spiegato lei stessa in un video pubblicato su Instagram: “E’ difficile per Madame X ammettere che è umana come tutti gli altri, fatta di carne ed ossa. Per i prossimi giorni dovrò riposarmi per far guarire il mio ginocchio”. Purtroppo però i suoi fan di Boston rimarranno delusi: i concerti annullati non saranno infatti riprogrammati, ma i biglietti saranno completamente rimborsati.

Scritto da: la Redazione il 28/11/2019.