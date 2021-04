La madre di Belen è irriconoscibile. La figlia la trucca e sembra un’altra! La seduta di make up dell’argentina fa miracoli, Veronica Cozzani sta benissimo. La 58enne pubblica la foto che la immortala a risultato finale sul social e i fan commentano entusiasti.

Belen è una vera maga con pennelli, base e colori. Il maquillage della mamma è fenomenale. Nelle sue IG Stories la 36enne mostra il lavoro orgogliosa. “Quando la figlia trucca la mamma”, scrive fiera. Anche Veronica non è da meno. Per molti ora la somiglianza tra le due è lampante: sembrano due gocce d’acqua. Per altri invece, la Cozzani assomiglia tantissimo a Monica Bellucci.

I follower approvano, il post di Veronica Cozzani con il suo volto truccato da Belu riceve una pioggia di ‘like'. “Bellissima signora uguale alle sue figlie”, scrivono molti, vedendo nella sua nuova immagine anche somiglianze nette con la secondogenita Cecilia Rodriguez.

Veronica spiega che, oltre al trucco, è anche uno dei favolosi filtri di Instagram a renderla così irresistibile e diversa dal solito.

Poi sottolinea: “Gli occhi rivelano l’età. Non c’è filtro che la nasconda! Salvo un ritocco!”. Ma la Cozzani finora non ha mai voluto ricorrere al bisturi: si è sempre accettata così com’è. I segni degli anni che passano sul volto non sono mai stati un problema per lei: le rughe raccontano la sua storia e le regalano quel pizzico di fascino in più.

