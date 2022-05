Manuel Bortuzzo guarda il film sulla sua storia insieme all'ex fidanzata: ritorno di fiamma?

Manuel Bortuzzo sempre più vicino all’ex. Dopo l’addio chiacchierato con Lulù Selassiè, il nuotatore 22enne guarda la prima del suo film, quello che racconta la sua storia, “Rinascere”, in onda su Rai Uno, insieme a Federica Pizzi. In molti si domandano se tra i due ci sia un ritorno di fiamma, ma il biondino non commenta, con le dita, seduto accanto alla ragazza, però, nel video condiviso sul social, fa il segno di vittoria.

Nella sala in cui su un megaschermo si vede la pellicola non ci sono solo Manuel e la 20enne, ma pure alcuni amici e il papà del ragazzo, Franco, l’uomo indicato dalla principessa 23enne come responsabile principale della loro separazione. Anche lui fa il segno di vittoria con le dita: sorride felice.

Il breve filmato lo pubblica nelle sue IG Stories il dottor Emanuele Puzzilli, noto dentista. Bortuzzo assiste alla proiezione, accanto a lui c’è Federica che cerca di coprirsi il volto con le mani, ma non ci riesce. Forse non vuole che si parli di lei. Eppure non è la prima volta che i due vengono pizzicati insieme…

Solo qualche settimana fa Manuel era stato beccato a una festa in cui, tra gli invitati, c’era sempre la Pizzi. La loro storia si era conclusa prima del GF Vip. La ragazza, però, aveva voluto fargli lo stesso una sorpresa durante il reality: gli aveva mandato un videomessaggio romantico in cui diceva: “Caro Manuel - o come ti ho sempre chiamato, Mateo - è vero che ci siamo lasciati, ma il nostro legame va oltre questo e tu lo sai. Nelle ultime due settimane so che è successo qualcosa: guardandoti bene da casa mi sembra che qualcosa stia cambiando in te, non vedo più la luce nei tuoi occhi, non vedo più le tue risate. Il ragazzo autoironico che mi aveva fatto perdere la testa, dov'è finito? Ti chiedo di tornare ad essere te stesso, il Manuel a cui io sono legatissima. Tante persone hanno messo in discussione quello che c'è stato tra di noi, ma lo sappiamo io e te, il resto non conta. Sorridi, allarga le braccia e sappi che ti aspettiamo fuori”.

In studio, spronata da Alfonso Signorini, nonostante l’ingombrante presenza di Lulù nella Casa, Federica aveva raccontato, con gli occhi bagnati dal pianto, quando il 2 febbraio 2020, anniversario dell’incidente che ha costretto Bortuzzo sulla sedia a rotelle, il 22enne aveva voluto passare quel giorno con lei: “E’ stato un momento molto intimo, nessuno dei due potrà mai scordarlo, a mezzanotte lui si è messo i tutori e per la prima volta l'ho visto in piedi. Io sono alta un metro e sessanta, lui uno e novanta è stato emozionante. Chi conosce Manuel è fortunato, lui ti cambia la vita”.

Manuel, dal canto suo, pur sorpreso, aveva stigmatizzato: “Abbiamo un rapporto pulito, non me lo aspettavo ma mi ha fatto piacere. Chi mi ha vissuto fuori mi comprende. Le voglio ancora molto bene, abbiamo passato bellissimi momenti, brevi ma intensi, poi abbiamo capito che non era la cosa più adatta a noi e siamo rimasti in questo rapporto”.

