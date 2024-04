Daniela del Secco, 72 anni, ha tolto tutte le rughe: a operarla a febbraio Carlo Alberto Pallaoro

Il medico è specializzato in chirurgia plastica ed estetica laser

Daniela del Secco, Marchesa d’Aragona, non ha alcun problema a mostrarsi ancora col volto in parte fasciato. Si fa vedere a cena dopo il lifting al viso. Si è sottoposta all’intervento intorno al 7 febbraio, dopo 10 giorni in un video postato sul social, ha mostrato il primo risultato. A togliere tutte le rughe alla nobile 72enne è stato il dottor Carlo Alberto Pallaoro, medico specializzato in chirurgia plastica ed estetica laser. “Sei unico, irriproducibile. I love you”, gli scrive l’ex gieffina vip.

''Mi mostro così per farvi venire un po' di invidia'': la Marchesa d'Aragona si fa vedere dopo il lifting al viso

“Un brindisi al mio restyling - dice la Marchesa - Senza filtri e senza trucco, ma sapete che io sono molto coraggiosa e molto sicura di me. Mi mostro così come sono per farvi venire un po’ di sana invidia”.

Si è operata i primi di febbraio scorso

Daniela si rivolge alle sue follower, riferendosi all’intervento chiarisce: “Adorate, non pensateci due volte, la vita è soltanto una questione di stile e dobbiamo metterci nelle mani giuste. E vi devo dire che le mani del professor Pallaoro sono mani fatate”.

E' felicissima del risultato finale

Ora, a distanza di più di due mesi dall'operazione, è contentissima del risultato finale. Daniela del Secco si è fatta ‘tirare’ volto e collo: per lei, grazie anche all’aiutino del bisturi, gli anni sembrano non passare mai. Ha finalmente l’aspetto che desiderava, grazie al professionista che stima moltissimo e che le ha rigenerato il volto e non solo.