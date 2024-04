''Non ci siamo fidati'': Laura Freddi spiega perché lei e il compagno non hanno mai voluto una babysitter per la figlia Ginevra

La bella showgirl romana ha avuto la figlia Ginevra quando aveva 45 anni

Laura Freddi ha rivelato che da quando è nata sua figlia Ginevra, ormai oltre 6 anni fa, lei e il compagno Leonardo D’Amico non sono mai più usciti a cena fuori.

La bellissima showgirl romana infatti non ha mai chiesto aiuto a una babysitter. E’ stato soprattutto Leonardo, riservatissimo (per questo esistono poche foto pubbliche di loro insieme) a optare per questa scelta.

Ospite del programma di Rai1 ‘La Volta Buona’, la 51enne ha spiegato che lei e D’Amico in qualche modo non si sono “fidati” e così hanno sempre gestito la bambina senza una babysitter.

“Io l’avrei anche voluta in certe occasioni, però lui assolutamente no: ‘Ginevra deve stare con noi’”, ha spiegato nel salotto del pomeriggio dell’ammiraglia Rai.

La Balivo, piuttosto incredula di fronte al racconto, ha domandato come abbiano fatto a concedersi cene di coppia dopo l’arrivo della piccola, nata nel 2018. La risposta: “Stai mettendo il dito nella piaga, perché purtroppo da quando è nata Ginevra non siamo più usciti a cena insieme da soli. Mai più”.

E weekend fuori? Anche questi “sempre con Ginevra”.

I nonni possono purtroppo aiutare fino a un certo punto: “I miei genitori sono un po’ lontani, i nonni sono già grandi avendola avuta io a 45 anni, non è che hanno questo sprint, anche se la adorano”.

“Forse proprio perché Ginevra è stata così desiderata, ce la siamo goduta al 100%”, ha sottolineato l’ex ragazza di ‘Non è la Rai’.

“Non ci siamo fidati, non so come spiegarlo. Adesso magari che Ginevra è un po’ più grande riusciamo a convincere Leonardo. Io sono già convinta”, ha concluso.