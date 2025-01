Selvaggia parla del crack tra la produttrice e il presentatore e del ‘divorzio’ del 63enne da Presta

Snocciola una serie di retroscena sulla vita privata e professionale dell’ex coppia

Selvaggia Lucarelli affida le sue nuove “bombe” alla newsletter a pagamento che firma. In mattinata annuncia che stavolta parlerà del ‘divorzio’ professionale tra Paolo Bonolis e Lucio Presta, puntando però il dito verso chi lo avrebbe scatenato, Sonia Bruganelli. La 50enne nelle sue Stories le risponde ironica: “Menomale… Mi stavo preoccupando”. E aggiunge: “Spero tu possa raccontare tutto però… Anche se dubito fortemente”. Poco dopo lo scritto di Selvaggia arriva online. Dal quel che si legge, Sonia avrebbe accumulato un patrimonio milionario grazie al conduttore. Avrebbe anche tradito Bonolis con un noto chirurgo per anni.

''Sonia Bruganelli ha accumulato patrimonio milionario e tradito Bonolis con un noto chirurgo'': le nuove ''bombe'' della Lucarelli

Il titolo del pezzo è invitante: “Bruganelli-Bonolis-Presta: tutto quello che è successo, dall’inizio”. Anche il sottotitolo non è da meno: “Sonia Bruganelli voleva solo una cosa più del suo divorzio: quello tra Paolo Bonolis e l'odiato Lucio Presta. E alla fine l'ha ottenuto, a un prezzo altissimo”.

Selvaggia già nell’incipit della newsletter affonda l’ex concorrente di Ballando con le Stelle. “‘Alla fine Sonia ha ottenuto quello che voleva’. ‘Tutti quelli che conoscevano i pregressi immaginavano questo finale’, ‘Lei odiava solo una cosa più di Presta: perdere il controllo su Paolo’. Capire qualcosa sul divorzio più clamoroso della storia del mondo dello showbiz -quello tra Paolo Bonolis e Lucio Presta- significa incrociare telefonate e pareri che alla fine si assomigliano un po’ tutti. Gli amici, i collaboratori, i conoscenti dell’uno o dell’altro (o i semplici spettatori di alcuni pezzi di vita) contribuiscono a comporre il puzzle ciascuno con un aneddoto o una riflessione malinconica. Ma alla fine, tutti, sono d’accordo su una cosa: Sonia voleva, pretendeva di più il divorzio tra Presta e Paolo Bonolis che il suo da Paolo”.

La Lucarelli parte dall’inizio, il 1997, quando Paolo e Sonia si incontrano. Lei ha 23 anni, una laurea e ha appena cominciato a fare qualche lavoretto in tv, lui 36, divorziato con due figli ed è già famosissimo e legato a Lucio Presta, suo manager. Bonolis si innamora perdutamente della Bruganelli, da cui ha altri tre figli, Silvia, Davide e Adele. Dopo la nascita del figlio maschio Sonia inizierebbe ad avere un ruolo più preponderante anche nel lavoro di Paolo e si arriverebbe ad aprire una società con lo stesso Presta.

Selvaggia nella sua newsletter parla del crack tra la produttrice e il presentatore e del ‘divorzio’ del 63enne da Presta. la 50enne replica via social

Parliamo della SDL 2005, che si occupa tra varie cose dei casting dei programmi di Bonolis. La Bruganelli avrebbe la quota di maggioranza. "La società va molto bene, Sonia negli anni diventa - di fatto - milionaria accumulando un patrimonio tra i 3 e i 5 milioni di euro più alcuni immobili che le regala Paolo e altre proprietà", fa sapere Selvaggia.

Arriva la parte dei tradimenti di Sonia a Paolo, ammessi dalla stessa produttrice a Belve. "Dopo la nascita di Davide iniziano anche i tradimenti, quelli di cui Sonia stessa ha parlato con vaghezza in alcune interviste e di cui Paolo Bonolis all'epoca viene a sapere, almeno in parte. Le discussioni sono accese, Bonolis in un'occasione va anche via di casa e finisce per andare a dormire in un hotel della capitale per alcuni giorni, ma alla fine lui ama follemente sua moglie e la lite si ricompone”, si legge ancora.

"Sonia, come detto, ha relazioni parallele con alcuni personaggi noti e non - continua Selvaggia - In particolare, quella con un famoso chirurgo molto attivo sui social va avanti per cinque anni, e lei ne parla apertamente con amici e conoscenti suoi e di Paolo. Che però da un certo momento in poi ignora tutto".

Questa situazione avrebbe generato "dispiacere e imbarazzo tra le persone che vogliono bene a Bonolis”. E pure al lavoro le cose non vanno bene: "I rapporti tra Bruganelli, Presta e i collaboratori di Paolo iniziano a incrinarsi sempre più. Sonia non sopporta che il marito sia circondato da persone che abbiano un qualche ruolo decisionale nella sua vita. Lei vuole essere il suo unico punto di riferimento familiare e professionale". Ora, con la separazione di Paolo dalla Arcobaleno Tre, sarebbe riuscita nel suo intento.