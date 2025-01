Il 27 gennaio spegnerà le candeline: la showgirl americana fiera delle sue rughe

Della figlia 24enne neomamma non una parola, svela la sua routine quotidiana di bellezza

Heather Parisi spegnerà le candeline il prossimo 27 gennaio. In un post sul social regala il suo messaggio sugli anni che passano. A pochi giorni dal 65esimo compleanno sottolinea: “Non è che non mi sento vecchia, io non sono vecchia!”.

''Non è che non mi sento vecchia, io non sono vecchia!'': il messaggio di Heather Parisi a pochi giorni dal 65esimo compleanno

Non una parola sulla figlia secondogenita Jacqueline Luna Di Giacomo, 24 anni, che l’ha resa nonna di Enea. Silenzio assoluto. La showgirl americana parla di lei, gli affari di famiglia rimangono tali. “Non è che io non mi sento vecchia. Io NON SONO vecchia! 65 anni NON mi separano dalla giovinezza”, scrive Heather.

“Se mi guardo indietro, alle mie spalle vedo ancora chiara, nitida la mia giovinezza e dietro ancora, quella fanciullezza che da bambina non ho mai vissuto appieno. E sono lì, che mi accompagnano ancora, anche se un po’ più indietro - prosegue la Parisi - L’energia e la fame di vita sono oggi più forti e i loro contorni sono più definiti, di quando avevo vent’anni. E così i sentimenti e i desideri. Io, la mia vita la comincio ad assaporare appena ora”.

E conclude: “Dove gli altri vedono rughe nel mio viso, io vedo il ghigno felice di chi comincia a capire. Dove gli altri vedono borse sotto i miei occhi, io vedo nottate intrise di sogni e passione. Apprezzare la magia dei segni del tempo è il primo passo da cui nasce l'etica di una società. I nostri anni sono un atto di verità. Credere ancora a quel mito della giovinezza che dipinge la vecchiaia come anticamera della morte, significa preferire un corpo anonimo a un corpo che ha formato un carattere e che da vecchio appare in tutta la sua unicità”.

La statunitense solo due giorni aveva dedicato un lungo post ai 65 anni che sta per compiere, svelando la sua routine quotidiana che la mantiene in forma: “Tra 12 giorni avrò 65 anni. Non ho paura del tempo che passa, perché si può ringiovanire invecchiando, si è un po’ più pazienti, più comprensivi, si assaporano le piccole cose, si è più spirituali”.

“Le mie regole della salute: dormire almeno otto ore, avere rispetto del proprio corpo e ascoltarlo per capire cosa ci dice - aveva precisato Heather - Non usare farmaci se non è assolutamente necessario. Fare esercizio, anche con le padelle in cucina o facendo i letti, e camminare. Adoro stare al sole. Mangio tanta verdura, frutta, carne rossa e uova, e bevo latte crudo e non mi interessa se ‘certi’ dicono che non fa bene. L’importante è non esagerare e avere una dieta equilibrata”.