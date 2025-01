La produttrice 50enne per la prima volta chiarisce i motivi che l’hanno portata a chiedere la separazione

Nega il riavvicinamento sentimentale con l’ex 63enne: al suo fianco c’è Angelo Madonia

Sonia Bruganelli torna nello studio di Verissimo e rivela per la prima volta com’è effettivamente iniziata la crisi con Paolo Bonolis, a distanza di di un anno e mezzo dall’annuncio di separazione dei due. “E’ lì che sono uscite problematiche e ci siamo allontanati”, chiarisce la produttrice 50enne, svelando i reali motivi del crack. Smentisce anche un rivvicinamento sentimentale con l’ex 63enne: adesso al suo fianco c’è il ballerino Angelo Madonia, 40 anni.

''E' lì che è cambiato tutto e sono uscite problematiche'': Sonia Bruganelli rivela com'è iniziata la crisi con Paolo Bonolis

Sonia confida: “Paolo e io ci conosciamo da 30 anni, io avevo 23 anni, lui 36. Abbiamo passato tanti momenti belli e brutti. Nel vivere, mentre affronti tutto, una vita molto esposta, tanti figli, anche quelli di un’altra famiglia da riavvicinare, a me è capitato di fermarmi, un po’ stanca nel dare per scontato tutto, che in qualche modo fossi considerata solo in funzione del nostro rapporto. Sai, io ho iniziato a lavorare con lui, e tanto, dietro le quinte…".

"C’è sempre stata quest’idea che io fossi la sua forza, ma che il mio lavorare fosse il frutto del suo personaggio importante e bravissimo - continua l'ex opinionista del Grande Fratello - Quando ho deciso di mettermi in prima linea e fare il GF Vip, è cambiato tutto. Non essendo una persona che riesce a fare in una giornata 12mila cose, ho un po’ staccato da quello che era la parte produttiva per seguirlo, ho un po’ mollato. Lo facevo, ma non si può fare tutto benissimo. Ed è lì un po’ di problematiche sono uscite, di carattere, di persone intorno che pensavano di farsi spazio in alcuni ruoli vista la mia lontananza, e tutto questo ci ha allontanato. Tutto questo ci ha fatto smettere di parlare, di dialogare”.

“In qualche modo mi sono sentita molto mamma, presa dal lavoro in prima persona, presa dal fatto di apparire e con Paolo ci siamo un po’ persi. Non sono una che manda a dire le cose, ci siamo parlati e abbiamo deciso che invece di portare avanti un rapporto bello, fruttuoso da tutti i punti di vista, era giusto separarsi, visto che non mi sentivo più dentro quella storia in maniera viva. Io sono convinta che fosse necessario. Sono una persona diversa, lui ora è un uomo diverso di quello di un anno e mezzo fa”, aggiunge la Bruganelli.

Dopo anni anni trascorsi vicini, con la separazione, è normale che in alcune cose si siano staccati e non conoscere tutto quel che investiva nella professione Paolo per lei è stato spiazzante: “Sono stata gelosa, stando fuori in questi mesi non me le raccontava. Un pochino mi è mancata questa cosa. Delle volte devi guardare dal di fuori per capire quello che c’è dentro, ed è difficile prendere distanze e guardare. L’ho visto senza di me e anche lui si è visto senza di me”.

Sonia sta bene ed è convinta della sua scelta, racconta anche di aver invitato Bonolis a cena e aver trascorso una serata diversa rispetto al passato con lui: “E’ stata una serata intensa, perché ci siamo parlati da persone non più obbligate a parlarsi, a mantenere una posizione, sincere, parlarsi senza darsi per scontati, bisognerebbe farlo senza fare tutto questo, però apprezzi e io l’ho apprezzato e spero anche lui”.

I due rimangono comunque legati: “Sono sempre stata quella della coppia che ha parlato di più, anche a sproposito, sentirmi dire delle cose per me è stato importante. Ad oggi è la persona a cui faccio riferimento per tanti aspetti della mia vita. Io non penso di essermi separata solo da un marito, ma da una figura più ampia, ed è questo che sta portando a una fatica in questo anno e mezzo. Nel nostro caso, siamo stati e siamo ancora famiglia, ma non perché siamo genitori, ma famiglia tra di noi. E' difficile spiegarlo alle persone, a chi ci sta vicino. Non è una cosa che faccio solo io nei miei confronti, lo fa anche lui”.

“Siamo due persone che parlano tanto, affrontano la vita in fasi diverse, siamo separati, i nostri figli lo sanno. Tutto quello che scrivono sono cose che nella vita reale non ci coinvolgono”, prosegue. Su Angelo Madonia, il suo attuale compagno, rivela: “Nella mia vita c’è una persona, si chiama Angelo. E' una persona che ho incontrato un anno fa e che si è trovato al posto sbagliato al momento sbagliato perché ha vissuto tutto quello che ho raccontato a te. Deve essere una persona intelligente, consapevole del grande affetto che nutro per il mio ex marito e quindi mi reputo doppiamente fortunata perché Paolo sarà sempre accanto a me e ho un’altra persona che mi sta accanto, che mi protegge e che sento di proteggere da questo gossip. Siamo persone adulte e dobbiamo tutelarci a vicenda”.