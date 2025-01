Manuel Bortuzzo e l’accusa di stalking all’ex Lulù: per la prima volta ne parla in tv, compare anche la sua nuova fidanzata Costanza

Il 25enne è passato alle vie legali e ha accusato di stalking l’ex fidanzata Lulù Selassié

I due si erano conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip

Oggi Manuel ha una nuova compagna, Costanza, che ‘sa rispettare i suoi spazi’

Manuel Bortuzzo è stato per la prima volta in tv dopo che si è saputo dell’accusa di stalking mossa alla sua ex Lulù Selassié.

Il nuotatore paraolimpico, che ha 25 anni, a ‘Verissimo’ ha spiegato di provare dispiacere per la vicenda, ma di aver dovuto tutelare la sua vita. Poi è intervenuta tramite un video-messaggio anche la sua nuova fidanzata.

Manuel Bortuzzo, 25 anni, ospite di Verissimo parla dell'ex Lulù ma anche della nuova fidanzata Costanza: ed è qui che gli si illumina lo sguardo

Manuel ha spiegato riguardo il processo in corso all’ex fidanzata che aveva conosciuto al Grande Fratello Vip: “E’ ovvio che io sia dispiaciuto, che ci sia stato male, che non sia stato un bel periodo”.

“Perché quando inizi un percorso accanto a una persona è normale che sogni il meglio, sogni il bene, non vai a pensare a queste cose e quindi c’è un po’ una sensazione di sconfitta”, ha aggiunto.

Manuel Bortuzzo guarda a 'Verissimo' una foto in cui è con la fidanzata

“Però oltre a dire che a livello umano ti dispiace perché non vuoi mai arrivare a questo, c’è un punto nella vita in cui le decisione vanno prese per il tuo bene, perché alla fine sei tu che devi vivere la tua vita e devi pensare di andare avanti per te stesso”, ha concluso sulla questione.

Il suo sguardo si è poi illuminato quando l’attuale fidanzata Costanza è comparsa tramite un video messaggio. Lui non ne sapeva nulla. E’ stata una sorpresa inaspettata.

La nuova fidanzata di Manuel, Costanza, appare tramite un video-messaggio

Su di lei ha detto: “Ho ritrovato in lei, in Costanza, l’amore. Lei ha capito come starmi vicino. Quando una persona ti vuole bene davvero, sa rispettare i tuoi spazi”.