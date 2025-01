Selvaggia Lucarelli è dimagrita dopo un lungo percorso, ma i complimenti che sta ricevendo la irritano: ''Senso di fastidio''

La 50enne replica nella sua newsletter a chi vorrebbe conoscere nei dettagli il suo percorso

Una foto in cui indossa dei pantacollant e posa accanto al fidanzato scatena i commenti, lei non ci sta

Nelle Stories posta una foto in cui è accanto al fidanzato, Lorenzo Biagiarelli. Indossa pantacollant sportivi e t-shirt. La sua forma fisica scatena immediatamente i commenti dei follower: tutti sono entusiasti. Selvaggia Lucarelli è dimagrita dopo un lungo percorso, ma gli innumerevoli complimenti che sta ricevendo la irritano fortemente. “Senso di fastidio”, fa sapere la 50enne nella sua newsletter, che dedica interamente a questa questione.

Selvaggia replica scrivendo il suo pensiero direttamente dall’aeroporto, poco prima di imbarcarsi sul volo che la riporterà in Italia dopo una lunga vacanza in Laos e Cambogia. “Come sei dimagrita. Centinaia di commenti tutti uguali, certamente in buona fede, certamente per farmi piacere. Eppure -come sempre quando si parla di peso altrui- la storia è un po' più complicata di come sembra”, recita il titolo e sottotitolo del suo “Vale Tutto”, servizio che offre a pagamento sul web.

La riflessione della Lucarelli è lunga e dettagliata. I commenti dei fan le lasciano un po’ di amaro in bocca. “Fin da subito ha avvertito un senso di fastidio”, svela la scrittrice, opinionista, blogger e giudice di Ballando con le Stelle. E sottolinea: "Credo sia il retrogusto amarognolo della consapevolezza che, per quanto ce la raccontiamo, la magrezza generi approvazione".

Da sempre in prima fila per combattere il bodyshaming, paladina della body positivity, non le piace che il suo peso diventi argomento di discussione, nel bene o nel male. E’ effettivamente dimagrita, però non desidera che questa cosa diventi centrale. Non ha alcuna intenzione di parlarne, insomma. "Per ora io non desidero condividere nulla di quello che è un mio percorso articolato, sicuramente efficace, ma sempre a rischio fallibilità”, sottolinea perentoria.

"Anche perché è iniziato a luglio e non è finito, e se c’è una dote che mi riconosco è quella di non chiudere mai niente con un finale sciatto e scritto in fretta. Soprattutto, non condividerò nulla senza spiegarvi ogni singola tappa di questo percorso nel dettaglio, ricordandovi fino alla nausea che è stato il MIO percorso e che al di là di alcuni preziosi consigli universalmente validi (che io non avevo mai considerato), ciò che è mio non può essere di tutti. E comunque sì, vi spiegherò anche chi mi ha consigliato e come (anzi, se ne avrà voglia lo farà lei, con me)”, poi fa sapere.

A tutti quelli che le hanno scritto, complimentandosi, la Lucarelli poi dice: “Lo so che siete in buona fede e credete - anzi - di farmi piacere, ma non è così semplice. Non c’è mai niente di semplice quando si maneggia una materia complicata come il corpo altrui. Anzi, il peso, perché è di questo che si tratta ed è inutile girarci intorno”.