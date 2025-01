La 23enne ha rivelato al genitore di essere bisessuale quattro anni fa

Lo ha fatto con una lettera, non riusciva a parlargliene ma lo sapeva da quando era adolescente

Quattro anni fa le ha finalmente detto di essere bisessuale, di provare sentimenti non solo per gli uomini, ma anche per le donne. L’ex Miss Italia, eletta nel 2021, Zeudi Di Palma racconta il coming out al Grande Fratello. In Mistery versa lacrime spiegando la sua storia e parlando della madre, a cui ha rivelato tutto con una lettera. La 23enne, poco dopo, a sorpresa la incontra e arriva l’abbraccio tenero e liberatorio tra le due, segno di un legame indissolubile.

''Non accettavo la mia sessualità'': l’ex Miss Italia Zeudi Di Palma racconta il coming out al Grande Fratello, poi l'abbraccio con la madre

Zeudi in adolescenza ha avuto la consapevolezza del suo orientamento. Ma non lo ha detto immediatamente alla madre. Signorini le chiede di spiegare, lei non si nasconde: “Se ho trovato qualche difficoltà a parlargliene? Sì, perché, vuoi o non vuoi, è sempre un po’ difficile esternare un segreto che uno nasconde per tanti anni… Perché fondamentalmente io ero consapevole della mia sessualità più o meno dall’età di 14-15 anni. Ero proprio sicura di quello, ma non mi accettavo”.

La 23enne ha rivelato al genitore di essere bisessuale quattro anni fa

“L’accettazione è arrivata negli anni, a 19 anni ho fatto il mio coming out, ma l’ho fatto tramite una lettera perché non riuscivo a spiegare bene a lei quello che effettivamente sentivo. - prosegue la napoletana - E che ho vissuto negli anni mantenendo questo segreto. Quindi non è stato facile parlarne con mamma. Ma va bene così, perché se oggi sono Zeudi e sono questa Zeudi è grazie anche a tutto il vissuto che ho avuto, grazie anche a questo segreto”.

Il genitore a sua volta le manda una lettera in cui esprime tutto l’amore per una figlia esemplare: “Ciao Zezè, la mia morosita, la mia grandiosa figlia, collega che mi ha sempre sostenuta. Se sono qui stasera è per chiederti perdono, perdonami se non ho saputo mascherare le mie difficoltà durante quel periodo così difficile, tu avevi solo dieci anni quando io ho perso mia mamma e lavoro nel giro di due ore, mi sono ritrovata da sola a terra e con tre figli. Tu perla rara, hai venduto i tuoi giocattoli per donare alla famiglia qualche centinaia di euro”.

La ragazza è molto attaccata a Maria Rosaria

“Ti sei rimboccata le mani, hai sempre lavorato senza chiedermi mai nulla e io non posso che essere una mamma molto orgogliosa - prosegue Maria Rosaria, questo il nome della donna - Orgogliosa soprattutto di come affronti la vita, sentiti sempre libera di vivere tutto ciò che ti fa vibrare il cuore e se una persona si allontana tu continua perché chi ti vuole bene prima o poi ritorna. Goditi ogni attimo di questo meraviglioso percorso chiamato gioventù, splendi e ricordati sempre che la tua felicità sarà per sempre la mia più grande fonte di gioia. Adesso liberati da ogni preoccupazione per la famiglia e continua con la dignità che ti contraddistingue, con amore mamma".

Al reality stringe a sé forte la mamma, che è tanto orgogliosa di lei

Zeudi piange, poi, spronata dal conduttore, che le rivela che la madre è lì, corre ad abbracciarla stretta. Tra le due c’è tanta commozione. “Una mamma se ne accorge quando un figlio ha certi orientamenti sessuali. Poi noi abbiamo aspettative sui figli e questo è sbagliato. Un figlio è quell’aquilone che noi facciamo volare. Un filo sottile che ci lega ci sarà sempre, però l’aquilone va dove vuole”, dice. Maria Rosaria desidera aprire uno sportello di ascolto per ragazzi LGBTQ+: "I ragazzi devono avere un riferimento. Deve essere normale".