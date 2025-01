Anna Lou Castoldi parla in tv del padre Morgan che sta soffrendo: ''Al pranzo di Natale ha sbroccato''

La 23enne racconta il rapporto con il genitore: “So che non sta benissimo”

Sulla madre Asia Argento: “E’ fantastica, mi riempie d’affetto. Sono dipendente dalle sue coccole”

Anna Lou Castoldi si siede nello studio di Verissimo e parla del rapporto coi famosi genitori. In tv ammette che il padre Morgan, 52 anni, sta soffrendo. “Al pranzo di Natale ha sbroccato”, svela. Travolto dal polverone a causa della denuncia per stalking dell’ex Angelica Schiatti, per cui è andato a processo, l’artista, stando alle parole della figlia primogenita 23enne, “non sta benissimo”.

Anna Lou Castoldi parla in tv del padre Morgan che sta soffrendo

Anna Lou sulla madre Asia Argento, 49 anni, dice: “E’ fantastica. Mi riempie di affetto. L'amore di una madre è infinito. Sono dipendente dalle sue coccole”. Poi sui genitori ammette: “Essere figlia di Morgan e Asia Argento? Non cambierei i miei genitori per nessuno al mondo. Provo gratitudine per essere nata in una famiglia di artisti. La mia famiglia è particolare perché i miei genitori mi hanno dato uno sguardo profondo verso la vita e mi hanno fatto respirare arte fin da piccola. Questo è bellissimo”.

Quando le si chiede del papà, Anna Lou rivela: “Sì, sta soffrendo. So che non sta benissimo. Gliel'ho detto che questo è un momento che deve prendere per se stesso, riflettere sulle sue cose. E’ un momento, ma non sarà per sempre così. Lui teme che non riuscirà più a farsi perdonare. Non voglio entrare nelle dinamiche delle cose che sono successe perché non ne so molto, però lui è un artista importante nel panorama italiano che ha tanto da dare e spero che possa continuare a esprimersi".

“Se dovesse fare qualcosa di imperdonabile nei miei confronti, ci rifletterei. L'amore che ha per me, però, non mi ha mai fatto dubitare di non essere amata”, sottolinea ancora la ragazza. Poi confida la lite il giorno di Natale: “Siamo onesti l'uno con l'altra. Al pranzo di Natale ha sbroccato, c'è stato un bisticcio, lui si è alzato e se n'è andato. Io mi sono alzata e gli ho detto: 'Tu adesso ti siedi e fai il serio'. Mi ha ringraziato, alla fine. Io non è che perdono tutto, ci rispettiamo a vicenda e io gli dico sempre quello che penso”.

Quello che ha con Marco rimane comunque un rapporto profondissimo: “Cerco di andarlo a trovare il più possibile. Quando lo vedo abbiamo un rapporto molto bello, profondo, sincero. Io sento che lui mi capisce e io capisco lui. Lui sa che io ci sono, anche se a volte se lo dimentica, però io ci sono sempre per lui, può sempre confidarsi con me. Non lo abbandonerò mai. Mi manca sempre però cerco di prendere tutto quello che posso quando stiamo insieme”.

Parlando di sé, la Castoldi svela di soffrire ancora di dismorfia: “Ancora oggi combatto con la dismorfia, anche se non mi interessa più la mia immagine. Non so se sono bella o brutta ma non mi interessa, adesso ho l'anima in pace. Un tempo non riuscivo neanche a uscire di casa per questo, non riuscivo a guardarmi, alla Medie è stato difficile. Oggi ho trovato un modo in cui mi sento a mio agio nel mio corpo, la terapia aiuta”.

E’ single. Anna Lou sta bene, l’esperienza fatta a Ballando con le Stelle le è piaciuta: “Sono felice. Io non faccio mai propositi, ma quest'anno lo vedo pieno di positività. Nella vita non sono stata sempre positiva , però cerco di esserlo, di tirarmi su, cerco di avere un atteggiamento leggero verso le cose anche se non è sempre facilissimo. Oggi faccio la dj, suono una o due volte a settimana. In un mese faccio quattro o cinque serate. Non so se è quello che farò nel resto della mia vita, ma è un lavoro che mi fa stare bene, mi sento di saperlo fare. Per me non è il mio show è dare qualcosa alle persone, vederle ballare”.