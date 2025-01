''Mi piace tanto la vita con lei, la fortuna più grande'': il fidanzato di Selvaggia Lucarelli le fa una dolce dedica dopo il viaggio in coppia

Lorenzo Biagiarelli e la 50enne si sono regalati una lunga vacanza in Laos e Cambogia

I 15 anni di differenza d’età non sono mai stati un problema. Lorenzo Biagiarelli fa una dolce dedica alla compagna. Il fidanzato di Selvaggia Lucarelli dopo il viaggio in coppia ha solo parole importanti per la 50enne a cui è legato da più di 9 anni. “Mi piace tanto la vita con lei - scrive in un post sul social - la fortuna più grande”.

I due si sono regalati una lunga vacanza in Cambogia e Laos. Hanno, come piace a loro fare, scoperto luoghi lontani dal turismo di massa, immergendosi nella quotidianità di un posto lontano, in un’altra cultura e con altre abitudini, assorbendo molto della gente del luogo. E’ stato appagante e meraviglioso. Ora si torna a casa in Italia.

Lorenzo, chef, blogger, personaggio tv, in passato musicista, posta una foto che lo raffigura insieme a Selvaggia. I due si tengono per mano, sono al Tempio Bayon, ad Angkor Thom: sono sereni, felici del tempo trascorso in coppia. Lui scrive: “Per la prima volta da quando viaggio sono felice di tornare a casa. E non perché non mi sia piaciuto quello che ho visto, ma perché mi piace tanto quello che mi aspetta. I gatti, un podcast, un documentario, uno spettacolo teatrale, un libro, una casa in Salento, ma soprattutto la vita per sempre con questa ragazza qua. La fortuna più grande”.

La Lucarelli ironizza: “Ora tutti a cercare la ragazza nella foto, come negli indovinelli del Corvo parlante de la Settimana enigmistica”. E’ molto innamorata di Biagiarelli. In molti commentano e c’è chi ipotizza le nozze in Puglia, proprio in Salento dove, come si evince dalle parole dell’ex cuoco di E’ Sempre Mezzogiorno, hanno acquistato una casa e andranno sempre più spesso. La coppia vive a Milano. Con loro c’è anche Leon, il figlio 19enne che la giudice di Ballando con le Stelle ha avuto dall’ex marito Laerte Pappalardo, da cui si è separata nel 2007, dopo soli 3 anni di matrimonio.