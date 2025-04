"La nostra coppia? Molto bilanciata, mi sento sicura": Ilary Blasi parla del rapporto con Bastian Muller in tv

La conduttrice 43enne sul legame col fidanzato 38enne ammette pure: “Posso essere una rompico**oni”

Parte con il nuovissimo reality game The Couple: “Amo le scommesse”

Ilary Blasi è contentissima di essere al timone del nuovissimo reality game The Couple, da stasera, lunedì 7 aprile, in prime time su Canale 5. In tv, a Verissimo, la 43enne parla del programma, ma non solo. Si apre pure sul rapporto con Bastian Muller, 38 anni, a cui è legata da più di due anni. "La nostra coppia? Molto bilanciata, mi sento sicura”, dice la 43enne.

Il 38enne tedesco la rende felice. Ilary svela: “La nostra coppia? Molto bilanciata, Bastian mi rende molto felice, sto bene. Mi sento sicura”. Poi ironica commenta pure: “Posso essere una rompico**ioni, però tendenzialmente no, mi impunto su delle cose, martello”.

Sul gioco che la terrà impegnata la Blasi confida: “Sono molto felice di rimettermi in gioco, amo le scommesse e fare cose diverse. Essendo un reality game, tu sai quanto io amo giocare, sono competitiva e rosicona. La parola perdere non è nel mio vocabolario. Sono sei coppie legate da amicizia, parentela o professione, si devono conoscere perché devono essere affiatati e capire al volo. Siamo tutti emozionati: ci sono giochi, sfide dove vinceranno le chiavi che aprono la cassaforte”.

“Il cambiamento fa parte di noi, ma c'è una metà di me che rimane sempre quella Ilary spensierata - aggiunge la presentatrice - Mi piace conservare quella parte leggera. Io non riesco a scindere la televisione dalla realtà, come sono in studio, sono anche nella vita vera e la gente lo percepisce”.

Ilary quando lavora, tende sempre a fare gruppo: “Cerco di instaurare subito un rapporto di amicizia, quando c’è confidenza si lavora meglio, poi sono sintonie che possono scattare o no. Sono abbastanza morbida, è difficile non andare d’accordo con me. Tendenzialmente mi trovo bene con tutti. Non sono una litigiosa, ma se ti devo dire una cosa te la dico”.