La 31enne e il compagno Pierpaolo Pretelli condividono un tenero scatto col bambino

Il silenzio da alcuni giorni era assordante, la cicogna è arrivata il 10 gennaio alle 10.55 del mattino

Il silenzio sui social era diventato assordante. Secondo molti la cicogna era arrivata, ma i due volevano prendersi del tempo solo per loro prima di rivelarla al mondo. Giulia Salemi ha partorito. Sul social arriva l’annuncio: la 31enne e Pierpaolo Pretelli, 34 anni, già padre di Leonardo, avuto dall’ex Ariadna Romero, che il 18 luglio scorso ha compiuto 7 anni, condividono una foto a tre. Il bebè è arrivato il 10 gennaio alle 10.55 del mattino. Rivelano il particolare nome scelto per il figlio, Kian.

Giulia Salemi ha partorito! L'annuncio con foto a tre e rivelazione sul particolare nome scelto per il figlio

Nel tenero scatto Giulia e Pierpaolo sembrano già essere nella loro nuova casa a Milano. Indossano gli stessi pigiami a camicia in seta nera, bordati di bianco. Il bimbo è stretto tra le braccia della mamma, l’ex velino tiene a sé l’influencer e lo osserva dolcemente. “Kian Salemi Pretelli”, si legge, accompagnato da un cuoricino celeste. Porta i due cognomi dei due.

Nell’appartamento era tutto pronto per accogliere il bambino, la Salemi e Pretelli avevano mostrato ai follower con orgoglio la cameretta realizzata per lui, tutta in toni neutri con i colori della terra.

Il bebè si chiama Kian. In casa la sua cameretta è pronta ad accoglierlo

Il nome del piccolo ha origini iraniane e deriva dalla parola persiana “kian”, che significa “re”. In Iran è stato tradizionalmente dato a bambini maschi, simbolo di ricchezza, potere e nobiltà. E’ unisex, nella cultura irlandese, è stato utilizzato come variante del nome Cian, che significa “antico” o “lontano” in gaelico. Giulia, italo-persiana di nascita, lo ha scelto e il suo Pier ha detto di sì.