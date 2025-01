Il mistero sulla vita del fidanzato tedesco di Ilary Blasi: Bastian faceva il maggiordomo o è erede di una facoltosa famiglia? Le indiscrezioni

Stando ai rotocalchi il 37enne nel 2019 avrebbe lavorato all’Hotel Carlton di St. Moritz

La loro vita è tutta rosa. Da quando si sono incontrati, nell’autunno del 2022, la relazione è andata sempre in crescendo, tra viaggi intorno al mondo e un amore da ‘pendolari’ infinito. Ora lui fa anche sentire la sua voce nella serie tv dedicata a lei. Esprime tutta la passione per la donna che l’ha fatto innamorare e che, secondo alcuni, gli avrebbe stravolto la vita, in meglio. C’è un alone di mistero sulla vita del fidanzato Ilary Blasi. La conduttrice 43enne nel suo docu-reality non chiarisce mail la professione del 37enne. Anche in tv o nei podcast, ribadisce, sì, che lui non la conosceva perché non guarda la televisione. Afferma anche che Bastian Muller è lontano dal mondo dello showbiz, ma non spiega. Sottolinea solo: “Fa tutt’altro”. Cosa? Il tedesco faceva il maggiordomo, come rivelano alcuni, o è erede di una facoltosa famiglia?

Secondo il settimanale Oggi Bastian Muller-Pettenpohl avrebbe dato lo ‘start’ a un'attività per la realizzazione di insegne luminose. Nel 2015 avrebbe dato una mano per la riapertura di un hotel di una località termale rilevato da un suo amico. Il giornale ne è certo: a 21 anni, avrebbe lavorato come "butler" a St. Moritz. Un maggiordomo, praticamente. ”Aiutano i clienti nello shopping, ma fanno anche da autisti e sono a disposizione 24 ore su 24, sette giorni su sette" aveva spiegato Michael Lehnort, il direttore dell'hotel, in un’intervista.

Gente nel numero in edicola torna sulla professione di Bastian, che etichetta come “l’uomo del mistero”. Si chiede: “come vive quando non è fotografato di fianco a Ilary?”. E poi snocciola il poco che è noto a tutti dell’uomo: “Del 37enne tedesco ormai sappiamo che non è quel ricco ereditiero che qualcuno aveva cercato di raccontare, nonostante al polso sfoggi un costoso Royal Oak di Audemars Piguet (vale oltre 80 mila euro). Sappiamo che gli affari dell'azienda di famiglia non andavano tanto bene e sappiamo anche che per anni Bastian ha lavorato come capo maggiordomo all'Hotel Carlton di Sankt Moritz, dove era a disposizione della facoltosa clientela 24 ore su 24”.

Il settimanale ha anche scovato una vecchia intervista a RTR Telesguard, tv svizzera, risalente ad aprile 2019. Bastian, a proposito del suo lavoro nell’albergo, dice: “C’è sempre ricambio di personale e si conosce molta gente”. Il rotocalco poi chiude tagliente: “Solo tre anni dopo, grazie a una nuova conoscenza, la sua vita avrebbe avuto uno sviluppo imprevedibile”.