''Mi rivolgo ad Aria in tedesco, Diletta in italiano, la lingua di casa è l’inglese'': Loris Karius, marito della Leotta, parla della vita familiare

Il 31enne si svela sulla famosa moglie 33enne e sulla loro piccola di 17 mesi, uguale a lui

Il suo desiderio era tornare al calcio e c’è riuscito. Indosserà la casacca dello Schalke 04. Loris Karius, 31 anni, marito della Leotta, a Sette, inserto settimanale del Corriere della Sera, parla della sua vita familiare e svela: “Mi rivolgo ad Aria in tedesco, Diletta in italiano, ma la lingua di casa è l’inglese”.

La figlia avuta dalla conduttrice 33enne ha 17 mesi. Il portiere tedesco è pazzo di lei. “La vigilia di Natale ci siamo trasferiti in un nuovo appartamento, a Milano”, racconta. “In Inghilterra si giocava sempre, non c’era il tempo di entrare nello spirito natalizio. Preferisco così”, sottolinea l’ex n.1 del Newcastle. “Aria si è divertita con le sue quattro cuginette. Comincia a parlare. La sua prima parola è stata papà. Mi rivolgo a lei in tedesco, Diletta in italiano, ma la lingua di casa è l’inglese”, svela ancora.

Figlio unico, cresciuto a Biberach, quasi al confine con la Svizzera, padre impiegato in un’azienda, madre part time nella compagnia dell’energia elettrica, Loris è un ragazzo semplice che ama stare in campo. Quando gli si domanda del suo ‘piano B’, dice: “Non è mai stato solo pallone, per me. Mi piace la musica, la ascolto e la produco. Lavoro come deejay alle feste e agli eventi. Ho fatto il modello alle sfilate. L’importante è arrivare a sera soddisfatto, dopo aver passato tempo con Aria. Ho la possibilità di scegliere cosa fare, è un privilegio”. Ma il calcio gli mancava, ed è tornato a far parte del suo quotidiano: “Stare a casa tutto il giorno non fa per me”.

Aria “è tutta il papà”, sottolinea fiero. “E’ una signorina attivissima, più che camminare corre. Con lei mi diverto molto, ma non saprei tenerla da solo, senza Diletta e senza nonni. E’ una spugna che impara tutti i giorni, e io voglio essere un esempio positivo per mia figlia”, chiarisce Karius. Non esclude altri bebè con la siciliana: “A piccoli passi, perché no? Ora Aria è la principessa di casa: è difficile dirle di no”. Tra i suoi sogni per il 2025, oltre trovare una squadra, cosa che è avvenuta, anche un altro: “Imparare l’italiano, lo sto studiando”.

La moglie è tra i volti più popolari della tv e del web, ma lui non ne soffre: “In Italia riconoscono di più Diletta, all’estero la situazione si ribalta ma non ho nessun problema con la sua popolarità, sono felice del suo successo televisivo. Non sono un uomo all’antica, ciascuno ha la sua carriera e cammina sulle sue gambe, ci supportiamo a vicenda. Accettarsi è l’unico modo per far funzionare una relazione”.