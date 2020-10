Maria De Filippi confessa: 'Ero l’amante di Costanzo, la moglie ci scoprì'

Maria De Filippi si racconta a Domenica In, ricorda i genitori e parla della sua vita. All’amica Mara Venier fa anche una clamorosa rivelazione. “Ero l’amante di Costanzo - confessa - La moglie ci scoprì”. In quel periodo il popolare giornalista era sposato con Marta Flavi, il matrimonio tra i due è durato solo un anno, dal 1989 al 1990.

La De Filippi svela aneddoti del proprio passato, si commuove parlando del padre morto per un tumore al pancreas, della mamma, insegnante di greco e italiano, che ha trascorso gli ultimi sei anni di vita con lei a Roma. Poi ripercorre le tappe della storia d’amore con Maurizio Costanzo. "Io lo vedevo in televisione e non avevo grande simpatia per lui, perché in tv faceva sempre domande scomode, metteva in imbarazzo", spiega Maria.

Il primo incontro è arrivato a Venezia per caso, lui doveva moderare un incontro contro le videocassette pirata. Costanzo le propose di venire a lavorare a Roma: "Pensai, questo è pazzo!". Da allora sono rimasti insieme nonostante Costanzo, 82 anni, fosse allora sposato con Marta Flavi. “E’ cambiato tutto ad un certo punto. Io ero l'amante e siamo stati scoperti, quel giorno per me fu un disastro", rivela.

“Una sera l'ho chiamato, lei alzò la cornetta dall'altra parte: ci trovammo al telefono in tre - svela Maria De Filippi - Sentii la voce di lei che disse ‘Se metti giù parliamo un secondo'. Mi chiesi ‘chissà cosa succederà'. E' passata tutta la notte, mi auguravo che lui avesse il coraggio di dire. Mia madre il giorno dopo lo chiamò per sapere che intenzioni aveva con sua figlia”.

Dal 1995 Costanzo è sposato con Maria. Padre di Camilla e Saverio, rispettivamente 47 e 44 anni, avuti dalla seconda moglie, Flaminia Morandi, con la famosa conduttrice 58enne, sua quarta moglie, ha adottato Gabriele, 29 anni, che lavora insieme alla bionda nella società di produzione di famiglia, la Fascino.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/10/2020.