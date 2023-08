Marica Pellegrinelli rivela come ha scoperto il tumore: ''Dolori alle spalle, durante i rapporti e…''

La modella 35enne, ex moglie di Eros Ramazzotti, racconta gli indizi della malattia

Lo scorso anno è stata operata alle ovaie, lo ha rivelato solo qualche settimana fa

Marica Pellegrinelli ha raccontato come ha capito che qualcosa non andava e ha scoperto di avere un brutto male (presumibilmente un tumore) alle ovaie.

La 35enne, ex moglie di Eros Ramazzotti (con cui ha i figli Raffaella Maria, nata nel 2011, e Gabrio Tullio, venuto al mondo nel 2015), il mese scorso ha svelato che durante l’estate dello scorso anno è stata operata all’ovaio destro.

Marica Pellegrinelli, 35 anni, spiega come ha scoperto la malattia all'ovaio destro

Pur senza mai nominare la malattia che l’ha colpita, tutto lascia pensare che si sia trattato di un tumore.

Ora via social le è stato domandato di raccontare come ha capito che c’era qualcosa che non funzionava nel suo corpo.

Un utente le ha chiesto su Instagram: “Ti va di spiegarci come hai scoperto il problema alle ovaie? Servirebbe per la prevenzione”.

Marica ha risposto: “Tra fare prevenzione ed allarmismo è un attimo. Ogni corpo ha un viaggio diverso”.

Poi però ha aggiunto: “Principalmente dolori alle spalle fortissimi, da non dormire, da non poter usare una borsa, negli ultimi due mesi anche durante i rapporti ed era come se il mio corpo aspettasse un bambino di due mesi da 8 mesi”.

“Quindi nausea, gonfiore ormonale e blu period (due mestruazioni nello stesso mese, ndr)”, ha continuato.

Marica insieme al fidanzato William Djoko

“Avevo fatto una visita ginecologica a settembre ‘21, dopo un ciclo insolitamente lungo ma mi dissero che era frequente dopo le due dosi di vaccino, ho iniziato a non star bene a fine ottobre, quindi prima di tornare dalla ginecologa ho praticamente visitato tutti i medici milanesi: smesso di nuotare, di correre, di mangiare latticini”, ha proseguito Marica, oggi legata al dj olandese William Djoko.

“Tanti dettagli che sono spariti dopo l'operazione, per esempio non riuscivo a saltare la corda senza avere minzione”, ha concluso.