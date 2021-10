Martina Colombari positiva al Covid: 'Sto benissimo grazie al vaccino’

Martina Colombari ha contratto il Covid, ma sta benissimo. L’ex Miss Italia ha spiegato che nonostante il virus sia riuscito a infettarla, non ha sviluppato nessuno dei sintomi gravi che spesso compaiono insieme alla malattia. Il merito è del ciclo vaccinale, che ha completato la scorsa estate. Quando il Corriere della Sera le ha chiesto come stia, la 46enne ha risposto: “Benissimo: non ho mal di testa, non ho un dolore, non ho neanche più il raffreddore. Mi manca solo l’olfatto”.

Se non avesse fatto un tampone per motivi di lavoro, probabilmente Martina non si sarebbe accorta di nulla: “All’inizio della settimana scorsa mi era venuto il raffreddore, ma ero a Riccione, dai miei genitori, e in quella casa mi viene sempre un po’ di allergia. Quindi non l’ho abbinato al Covid, anche perché ho fatto la seconda dose del vaccino ormai due mesi fa”. “Venerdì ho fatto un tampone molecolare in vista della scena di un film che avrei dovuto girare. Per lavoro ne faccio spesso, indipendentemente dal green pass, perché come sappiamo non è che il vaccino renda completamente immuni”, ha aggiunto.

Quando le hanno detto che era positiva, ha stentato a crederci. “Ero incredula. Mi sono messa subito in isolamento e poi si è scatenato un giro di messaggi con tutte le persone che ho visto, ho chiamato i due ristoranti dove sono stata la settimana scorsa, ho avvertito l’Ats”, ha continuato.

Riguardo i no-vax la moglie di Billy Costacurta ha infine affermato: “Non giudico chi sceglie di non farlo, ma la salute è sacra ed è una responsabilità personale e sociale. Se persone ben più competenti di me mi suggeriscono di farlo, se mi indicano il green pass come una specie di via libera, pur sempre con precauzioni, io li ascolto”.

Scritto da: la Redazione il 25/10/2021.