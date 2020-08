Maxi Lopez rivede i figli dopo 8 mesi: ecco com'è andata

Maxi Lopez rivede i tre figli dopo ben 8 mesi. Il calciatore 36enne, più volte in aperto scontro con l’ex moglie Wanda Nara, secondo lui colpevole di tenerlo lontano dai tre bimbi nati dal loro matrimonio, anche a causa del lockdown è stato costretto a stare distante da Valentino, Constantino e Benedicto per lungo tempo. Ora è con loro a Parigi e si diverte un mondo a fare il papà.

Cammina in strada accanto ai figli, passeggia vicino a loro, poi li porta a giocare, un bel bagno in piscina e molto altro. Maxi Lopez riabbraccia i suoi gioiellini e se li gode: stare 8 mesi senza poterli stringere forte non è stato facile.

“Dreaming this day after 8 long months”, scrive Maxi sul social accompagnando le sue parole con un breve filmato in cui è in strada con I tre figli. Ha sognato a lungo di stare nuovamente con i piccoli: era impaziente di rivederli.

VIDEO

Maxi Lopez assapora le giornate trascorse con Valentino, 11 anni, Constantino, 9 e mezzo, e Benedicto, 8. Pensa anche al futuro: vuole rimanere a giocare in Italia. Pare imminente un suo accordo con la Samb, squadra di San Benedetto del Tronto. L’ex Milan e Barcellona arriva in Riviera con un contratto annuale e con un’eventuale estensione di un ulteriore anno. Con l’attaccante argentino pare ci siano da sistemare solo i diritti d’immagine.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/8/2020.