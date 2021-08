Melissa Satta esce allo scoperto: la foto social con Mattia Rivetti

Melissa Satta esce allo scoperto e condivide una foto di coppia con il fidanzato Mattia Rivetti. L'ex velina 35enne non si nasconde più e nelle stories di Instagram appare insieme all'imprenditore. Sorridenti e abbronzati, la loro estate è all'insegna dell'amore.

Dopo mesi di gossip e indiscrezioni la showgirl sarda quindi è uscita ufficialmente allo scoperto con il nuovo amore. La Satta ha condiviso sul suo account Instagram una foto con Mattia. Nello scatto la coppia è a Saint-Tropez, in una passerella, tra le canne. Melissa sorride mentre Mattia la abbraccia. La Satta e il nuovo amore erano stati beccati dai paparazzi tempo fa in Sardegna dove l'ex velina era con il figlio Maddox, sette anni, nato dal matrimonio con Kevin Prince-Boateng. Mattia Rivetti, 34 anni, è un giovane imprenditore. È il nipote del fondatore della Sportswear Company, che include il marchio Stone Island. Il primo incontro con Melissa risalirebbe al gennaio 2021, grazie all'amico in comune Renzo Rosso.

Melissa sembra molto felice, qualche mese fa aveva rivelato la voglia di allargare la famiglia.

Scritto da: La Redazione il 12/8/2021.