Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sembrano sempre più vicini. La showgirl e modella 33enne e il calciatore 32enne in Sardegna si regalano una cena romantica, una dolcissima ‘date night’, così la chiama l’ex velina che nelle IG Stories si fa vedere con il marito felice e contenta. L’ipotesi di ritorno di fiamma è sempre più concreta.

Dopo Belen e Stefano De Martino, anche Melissa Satta e Kevin Prince Boateng potrebbero essere gli appassionati protagonisti di un ritorno di fiamma che fa battere i cuori dei sognatori. La cena romantica a due pare speciale. Anche lo sportivo condivide con i fan uno scatto di coppia con la mamma del suo adorato Maddox, 5 anni. L’appuntamento è unico. La Satta per l’occasione è splendida: sul social fa vedere a tutti il suo look.

Per mesi sono stati lontani. Le voci di addio a dicembre 2018 li hanno travolti. Melissa Satta non ha voluto parlare della separazione da Kevin Prince Boateng, ha chiesto fosse rispettata la sua privacy. Poi a maggio scorso ha ufficializzato la fine del suo matrimonio, sottolineando come, però, lei e il centrocampista fossero rimasti in buoni rapporti per il bene del figlio. Ora in Sardegna i due si ritrovano complici, con tanto di scatti a due e una cena romantica che lascia intuire il ritorno di fiamma.

Melissa e Kevin al mattino, poi, fanno anche jogging insieme, affaticati ma gioiosi. Intanto la showgirl continua a volere mantenere il più stretto riserbo sugli affari di cuore e sul social denuncia di aver subito la cancellazione improvvisa di un servizio fotografico già concordato con una nota rivista solo per essersi rifiutata di parlare della sua vita privata.

“Vi voglio raccontare una storia poco piacevole accaduta oggi: domani avevo un volo alle 7 del mattino per fare uno shooting (servizio fotografico) per una nota rivista italiana… da tempo era già stato tutto deciso e concordato, dal mood al fotografo, stylist, truccatore, parrucchiere, voli aerei, trasferimenti… peccato che avevano tralasciato di concordare una cosa: l’intervista… doveva essere un servizio moda, dato anche dal tipo di giornale che non è certo di gossip. Invece stamattina ci è arrivata la richiesta di affiancare queste foto con delle dichiarazioni sulla mia vita privata”, svela Melissa Satta.

Poi aggiunge: “In questi mesi ho cercato di tutelare e proteggere la mia famiglia: ho un bimbo piccolo che va a scuola e la mia priorità è che esca il meno possibile in modo tale da proteggere anche lui da domande e curiosità della gente. Sono un personaggio pubblico e lo accetto, ma prima di tutto sono una donna e mamma che cerca di tutelare ciò che c’è di più importante, la famiglia e i figli. Morale della favola nel momento in cui è stato spiegato questo alle persone che si stavano occupando del mio servizio, la riposta è stata o fai l’intervista in questo modo o il servizio non ha senso. Risultato? La nota rivista ha cancellato il servizio, senza calcolare la mia professionalità, decidendo quindi di tutelare esclusivamente l’interesse della testata”.

Melissa è molto amareggiata e alla fine conclude: “Io penso che nessuno debba sentirsi così… Io lavoro in tv, faccio la modella... ho sempre cercato di fare al meglio ciò che amo indipendentemente dal gossip.... oggi però mi chiedo in che mondo viviamo... perché una ragazza si debba sentire obbligata ad usare la propria vita privata per lavorare?! Per fortuna ho le spalle larghe… ma spero che questo non capiti ad altre ragazze, donne, mamme che vogliono solo proteggere ciò che hanno di più caro. P.S. Vergogna”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/7/2019.