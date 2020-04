Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono tornati in Italia: quarantena a Milano

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono tornati in Italia. Dopo un mese e mezzo in Turchia, a Istanbul, sono riusciti a volare via. Ora la loro quarantena per l’emergenza Coronavirus continuerà a Milano. La showgirl è felice di essere nuovamente nella sua casa con il marito e il figlio Maddox.

Melissa Satta era rimasta bloccata all’estero a causa del lockdown. Era partita solo per un weekend con il figlio, era andata a trovare Boateng, che ora gioca con il Besiktas. Poi tutto è precipitato per la pandemia da Covid-19 e l’ex velina aveva deciso di rimanere in Turchia, accanto all’uomo che ama, con il bambino. Ora, sempre con tutta la famiglia riunita, è tornata in Italia. La quarantena è a Milano. Melissa lo rivela ai follower nelle sue IG Stories.

VIDEO

In Turchia i contagi corrono in modo inaspettato. Al momento sono più di 30mila i casi accertati, forse i Satteng si sono spaventati e hanno preferito fare di tutto per tornare il Italia, dove la situazione sta migliorando e la curva, grazie alle regole che impongono a tutti di restare a casa, è in graduale ma costante discesa. Melissa del resto non aveva nascosto nei giorni scorsi di voler venire via e così è stato.

La Satta è più serena ora. Boateng in terrazzo si improvvisa giardiniere e pota le piante nei vasi: sono cresciute a dismisura. L’ex velina dirige i lavori e gli impartisce gli ordini con fare scherzoso. L’atmosfera è tranquilla. Melissa continuerà a tenersi in contatto con i fan ogni pomeriggio tramite social, con il suo allenamento online, per spezzare la monotonia. Sarà tutto più bello: è tornata in Italia e ne è davvero contenta.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/4/2020.