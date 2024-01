''Mia madre sotto shock, considerava Francesco un quarto figlio'': Ilary Blasi rivela la reazione del genitore al tradimento di Totti, anticipazione dal libro

In ‘Che Stupida’ Ilary ripercorre la relazione con Totti e le tappe della separazione

Due anticipazioni sono state lette a ‘Verissimo’ nel weekend

Il libro in cui Ilary Blasi racconta la fine del suo matrimonio sta per arrivare in libreria, mancano poche ore.

Nel weekend però alcuni estratti del testo, che si intitola ‘Che stupida’, sono stati letti durante ‘Verissimo’, trasmissione di Canale5 di cui la stessa Blasi è stata ospite (qui ha risposto anche all’intervista in cui il presunto amante Cristiano Iovino ha detto di aver avuto una ‘relazione intima’ con lei).

La copertina del libro di Ilary Blasi

Due sono i passaggi anticipati nel format del Biscione. Nel primo Ilary sostiene che forse il suo carattere non era davvero apprezzato da Totti.

La 42enne scritto: “Sono sempre stata una donna con ambizioni professionali e umane, dalle idee ben precise e una lingua tagliente con cui comunicarle”.

“Sono un individuo, una donna reale a tutto tondo, non una figurina bidimensionale che esegue ubbidente e non formula mai mezza richiesta, per questo ero convinta di piacergli ancora di più, che fosse orgoglioso di aver sposato una donna con la testa, decisa, ma evidentemente una punta di fastidio per il mio spirito di indipendenza doveva trovarla se adesso mi trattava in questo modo”, ha aggiunto.

Nel secondo passaggio invece si viene a sapere che la mamma di Ilary, la signora Daniela, durante il periodo in cui Ilary non riusciva a capire se Francesco la stava tradendo o meno, era scioccata dal comportamento del genero.

Ilary, 42 anni, nel weekend è stata ospite di Verissimo, dove sono stati letti due passaggi di 'Che Stupida'

Sempre in ‘Che Stupida’ (edito da Mondadori), si legge: “Ero stanca, preoccupata, ansiosa. Con le mie sorelle, le mie amiche, mia madre mi disperavo. La vita per come la conoscevo era scomparsa, polverizzata, il mio malessere si allargava a macchia d’olio. Mia madre era sotto shock, l’aveva visto crescere, lo considerava un quarto figlio. ‘La gente può divorziare, sentire dolore, ma a cosa serve tutto questo?’, mi ripeteva. Non sapevo risponderle”.

Ilary a Verissimo parla della fine del matrimonio con il padre dei suoi figli Francesco Totti

Nel programma parlando proprio di quei difficili mesi, Ilary ha fatto sapere: “Ho passato mesi a brancolare nel buio, non capivo dove andare a parare, cosa stesse succedendo”.