Michele Bravi torna a esibirsi dopo l’incidente. Per sei mesi è rimasto in silenzio, poi ha rilasciato la sua prima intervista al Corriere della Sera e ora è arrivata la sua prima apparizione pubblica post-tragedia. Al Teatro Girolamo di Milano duetta con un filo di voce con l’amica Chiara Galiazzo, che in tour lo ha voluto in questa occasione al suo fianco.

Duetta con grazia ed eleganza con Chiara Galiazzo. Michele Bravi torna a esibirsi a Milano. I due insieme intonano “Grazie di tutto”. Il brano è dolcissimo e cattura il pubblico. Michele e Chiara si emozionano, poi, appena la canzona termina, si abbracciano commossi.

Il 24enne, dopo l’incidente dello scorso novembre in cui ha perso la vita una donna di 58 anni, investita dall'auto guidata dal vincitore della settima edizione di X Factor mentre era in sella alla sua moto, ha vissuto momenti drammatici. Aver causato la morte di una persona lo ha devastato profondamente. “Non parlavo ma nemmeno sentivo gli altri. Ero in un posto che non so descrivere e che spero di non rivedere più”, ha spiegato al Corriere. E ha aggiunto: “Senza la psicoterapia non sarei qua e se c'è un messaggio che posso dare è questo: non temere di farsi aiutare. Io ho avuto tanta luce attorno che mi ha spinto a mettere questo primo tassello per tornare al reale”.

Ora Michele Bravi trova anche la forza per salire sul palco e torna a esibirsi. Lo fa grazie a Chiara Galiazzo che a Milano lo vuole con lei: il duetto è da applausi. Lei lo stringe forte a sé. Poi posta la foto che li ritrae insieme sul suo profilo Instagram. “Grazie di tutto”, gli scrive. Anche lui contraccambia semplicemente con un cuore. Tra i commenti sono infiniti gli artisti felici di vederlo fuori dal tunnel della sofferenza e della disperazione dopo l'incidente per una vita che purtroppo non c'è più.