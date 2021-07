E’ morta Lilly, l’amatissima cagnolina di Michelle Hunziker: il toccante addio social

Si è spenta da poche ore Lilly. Barboncina toy, color albicocca, per Michelle Hunziker era come una figlia. Era al suo fianco tutti i giorni da 11 anni. La sua morte sta creando grande dolore alla conduttrice, che ha voluto annunciare il triste evento via social e dedicare tenere parole alla cagnolina su Instagram. Pubblicando una foto in cui appare mentre la tiene in braccio, ha scritto: “Ovunque fossi, qualunque cosa facessi c’era lei… Due occhietti scuri ed espressivi… sempre rivolti verso di me nell’attesa che le dicessi dove andare, cosa fare, a chi abbaiare, di essere presa in braccio per farsi dare un bacino e grattarla dietro quelle tenerissime orecchiette morbide che solo lei aveva…mi ha accompagnato in tante avventure ed era in simbiosi con me”.

“Me la portavo ovunque…Ho sempre pensato in questi anni che non fosse possibile una vita senza di lei. Lilly era la mia amica. Amore puro, perpetuo e incondizionato. Ho il cuore spezzato perché ora non c’è più. Difficile pensare alla casa e alla nostra famiglia senza di lei. Un esserino così piccolo in grado di dare così tanto amore. Ora c’è un vuoto incommensurabile…e tanto dolore che si lenirà solo con il tempo… Sono stati 11 anni meravigliosi insieme a te e ti porterò per sempre nel mio cuore. Ti amo piccolo amore mio”, ha concluso.

Tanti i commenti dei follower ma anche degli amici famosi, che hanno voluto far sentire la propria vicinanza a Michelle. Ha lasciato qualche parola sotto il post anche la figlia Aurora Ramazzotti, che per molti anni, prima di andare a vivere da sola, ha condiviso tantissimo con Lilly. “Ci ha dato tantissimo… era un’anima speciale”, ha scritto. Poi Aury ha voluto pubblicare anche una foto in cui appare lei con l’animale in braccio. “Ciao Lillina, mi manchi già da morire”, ha fatto sapere.

4/7/2021