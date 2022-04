Morto il figlio di Cristiano Ronaldo: 'Il dolore più grande’

Cristiano Ronaldo ha annunciato via social la tragica notizia della morte di suo figlio, presumibilmente avvenuta poco dopo il parto. Il calciatore aspettava infatti due gemelli insieme a Georgina Rodriguez, ma solo la femminuccia è sopravvissuta. Il 37enne portoghese lo ha fatto sapere a tutti tramite social. Sul suo seguitissimo profilo Instagram ha scritto: “E’ con profonda tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro bambino è morto. E’ il dolore più grande che un genitore possa provare”.

Poi ha aggiunto: “Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e felicità”. “Vogliamo ringraziare medici e infermieri per le loro abili cure e il loro supporto”, ha continuato. Infine la coppia ha chiesto che sia rispettata la privacy in questo difficilissimo momento. La nota conclude: “Siamo devastati da questa perdita e chiediamo gentilmente di avere privacy in questo momento difficile. Il nostro piccolo bambino è ora il nostro angelo. Ti ameremo sempre”.

Cristiano è già padre di quattro figli: Cristiano Jr, 11 anni, i gemelli Eva e Mateo, 4, e Alana Martina, 4. Quest’ultima è l’unica, oltre alla nuova arrivata in queste ore, ad essere figlia biologica sia del campione che di Georgina (28 anni).

Scritto da: la Redazione il 18/4/2022.