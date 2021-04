Noemi dimagrita: ecco quanti chili pesa ora la cantante

Noemi torna a Le Iene a 5 anni dalla sua ultima intervista, nel 2016, e rivela quanti chili pesa ora che è fortemente dimagrita.

“Sono alta 163 centimetri e peso 57 chili”, confessa la cantante 39enne, al secolo Veronica Scopelliti. E’ dimagrita 15 chili, ha deciso di farlo seguendo una dieta ed esercizio fisico perché non stava più bene con se stessa “Ci ho messo tanta testa, ho smurato il frigo”, svela ridendo. Poi aggiunge: “Mi alleno, vado a correre”.

L’artista poi in tv confida: “Ho subito bullismo per il mio peso”. Anche ora, però, la criticano, c’è chi l’attacca proprio per la sua perdita di peso. Rimane comunque vittima degli hater: “Ora mi insultano perché sono dimagrita. C’è sempre qualcuno a cui non gli va bene. Forse perché vede nell’altro qualcosa che gli manca. La mia paura è che la maleducazione dei social arrivi nella vita vera”.

Noemi si sente risolta, felice di cantare (“Lo farei anche gratis”). Nel 2018 ha sposato in chiesa Gabriele Greco. Confida che il marito ha preso il Covid, lei no: “Sto attenta, perché ho paura di attaccarlo a qualcuno meno forte di me. E comunque mi farò il vaccino”. Si ritiene “una donna che ama le donne e una donna che ama gli uomini che amano le donne”. La rossa guarda al futuro: “Figli? Sarebbe carino, è una parte bellissima della vita di una donna”. Presto la cicogna potrebbe arrivare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/4/2021.