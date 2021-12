Orientamento sessuale di Federico Fashion Style, parla la moglie

Da quando Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri, è diventato un volto molto riconoscibile della tv e dei social italiani, in tanti hanno iniziato a mettere in dubbio il fatto che sia eterosessuale, come il 32enne ha sempre sostenuto. Ora su questi gossip, che si sono fatti più intensi dopo la partecipazione di FFS a ‘Ballando con le Stelle’, ha detto la sua anche la moglie Letizia Porcu, madre di Sophie Maelle, la figlia avuta con Federico nel 2017. “Chi mette in dubbio l’identità sessuale di Federico manca di rispetto in primis a me. Non tollero queste malignità, abbiamo affrontato un duro percorso per avere la nostra splendida bambina […] Essere sua moglie è molto impegnativo”, ha fatto sapere Letizia al settimanale ‘Vero’.

Recentemente proprio a ‘Ballando con le Stelle’ Lauri ha parlato del fatto che il suo aspetto estetico spesso porta le persone a pensare che sia omosessuale. “Io vado conciato così anche per strada. Certo che capita che qualcuno alle 10 del mattino mi dica ‘guarda qua questo è gay sicuramente’. Però adesso nemmeno li ascolto questi soggetti. Perché non è che se uno veste con le paillettes significa che non è etero. Siamo liberi di indossare ciò che più ci piace. Non perché uno si veste così deve avere un orientamento diverso, oppure deve essere etichettato per qualcuno che non è. Uno nella vita può andare con un uomo, una donna o con tutti e due insieme, sono gusti suoi e basta. Non ci vedo nulla di male in questo”, ha affermato.

“Ricordiamoci che essere fashion e alla moda non ti lega ad un orientamento piuttosto che un altro. Io mi sento bene così e me ne frego dei giudizi altrui […] Detto questo io sono etero e non ho proprio nulla da nascondere”, ha aggiunto.

“Sì è vero che abbiamo avuto la nostra bimba con la fecondazione assistita? Ma questa cosa non significa proprio nulla. Questo è legato ad un mio problema di salute e non altro. Io sono etero lo ripeto”, ha infine concluso.

