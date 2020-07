Ornella Muti sbotta contro Barbara D'Urso: 'Hai denunciato mia figlia, non la devi toccare...'

Ornella Muti sbotta contro Barbara D’Urso. La popolare conduttrice Mediaset avrebbe denunciato la figlia Naike. La famosa attrice va con la sua primogenita 45enne dai Carabinieri e dice la sua, con tanto sarcasmo, sulla spinosa vicenda. “Hai denunciato mia figlia, non la devi toccare…”, sottolinea.

“Buona domenica. Dove stiamo andando stamani io e la mamma? A fare una passeggiata di domenica? No, stiamo andando a fare una passeggiata dai Carabinieri. E perché? Chiediamolo alla signora Barbara D’Urso”, esordisce Naike in un video postato sul social. Poi si rivolge alla madre e le domanda: “Scusa mamma, ma cosa ci fai di domenica mattina con me dai Carabinieri?”. “Perché i figli non si toccano. Siccome Barbara ti sta toccando, io vengo a proteggerti. Vero, Barbara? Tu lo sai che cosa vuol dire: i figli non si toccano. Poi una mamma che denuncia? Una mamma amica che denuncia i figli”, replica la Muti. “Forse non siete così amiche”, ribatte ironica Naike.

“Mammina, siamo tornate dai Carabinieri. E’ stata un’esperienza un po’ così. Sono stati molto carini però”, fa sapere dopo la visita alle Forze dell’Ordine la Rivelli. “Non vedo perché non dovrebbero. Guai chi le tocca i figli, poi lei tocca i miei. E poi un’amica. E poi credo che dopo tutto quello che fa lei, che uno non possa parlare di lei mi sembra un po’…Lei parla di tutti e di tutto. Lei parla e poi, per carità, magari correggono. Però ogni tanto tirano fuori delle cose orribili. Non so, forse ha tante denunce anche lei. Però mettersi a fare denunce lo trovo un po’ triste”, sottolinea Ornella Muti di rimando.

“Vorrei che Barbara D’Urso mi lasciasse in pace. Io sono un personaggio pubblico, lei è un personaggio pubblico. Un tempo mi chiamava per venire a fare l’opinionista, e adesso mi denuncia. Anch’io ho un’opinione. Non è che l’opinionista la puoi fare solo nel salotto di Mediaset”, dice ancora Naike.

Poi alla madre chiede: “Mamma, mi è stato detto che io ho cercato di sfruttare Barbara D’Urso e il suo nome per farmi pubblicità e dicevo dentro di me: se dovessi sfruttare un nome per farmi pubblicità, penso che sfrutterei il nome della mia mamma, Ornella Muti, conosciuta in tutto il mondo e non il nome della regina del trash che viene considerata una donna favolosissima in tv che però fa tanti argomento trash, gossip. Quindi un target diverso dal tuo. Quindi non sfrutto questo tipo di personaggio per farmi pubblicità. Io non sfrutto nessuno per farmi pubblicità perché non ne ho bisogno”.

Ornella Muti è arrabbiata e replica ancora, rivolgendosi alla D’Urso: “Ma poi Barbara, veramente hai fatto una denuncia penale a Naike? Non ci posso credere. Non posso credere che tu abbia fatto una cosa così a Naike. Un’amica non fa queste cose”.

Naike Rivelli in un altro video rivela il motivo per cui Barbara D’Urso l’avrebbe denunciata: “Un’indagine penale per due cose. La prima: pare che io abbia cercato di sfruttare il suo nome, cosa incredibile per me. La seconda cosa che mi è arrivata è stata quella di averla diffamata. Pare che si rivolga a quando ho scritto un post dicendo che voci di corridoio dicono che la signora Barbara d’Urso avrebbe avuto un amante a Mediaset. Sono voci di corridoio”.

Naike parla di una storia caricata sul suo profilo nel 2019. Rivolgendosi a Carmelita, aveva detto: “Voci di corridoio dicono che lei ha un amante a Mediaset, voci di corridoio lo dicono. Ma chi sarà, è vero? Ce l’hai l’amante a Mediaset? Chi sa chi è l’amante di Barbara D’Urso alzi la mano”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/7/2020.